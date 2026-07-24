Тежка катастрофа между камион и миниван на пътя Русе - Бяла, има загинали и ранени

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Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили.

По първоначална информация има загинали и ранени, съобщи "Русе Медия".

Ударили са се камион и миниван с пътници, сред които и деца. По първоначална информация става дума за семейство от чужбина.

На място са изпратени три линейки, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут: през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира на място от екипи на „Пътна полиция".

Очаквайте подробности.