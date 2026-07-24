Тежка катастрофа между камион и миниван на пътя Русе - Бяла, има загинали и ранени

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили.
По първоначална информация има загинали и ранени, съобщи "Русе Медия".
Ударили са се камион и миниван с пътници, сред които и деца. По първоначална информация става дума за семейство от чужбина.
На място са изпратени три линейки, екипи на полицията и пожарната.
Въведен е обходен маршрут: през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира на място от екипи на „Пътна полиция".
Очаквайте подробности.