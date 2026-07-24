В периода 27-30 юли ще се третира срещу комари в Русе и населените места от общината

Наземни третирания срещу комари ще се извършат на територията на община Русе в периода от 27 до 30 юли в часовия диапазон от 20:30 до 00:00 ч.

На 27 юли ще бъде обработена територията на селата Басарбово, Семерджиево и Долно Абланово, както и на кварталите Средна кула и Долапите. На 28 юли третиранията ще обхванат територията на град Русе. На 29 юли са предвидени дейности по дезинсекция в ДЗС и Образцов чифлик, селата Червена вода, Николово, Ново село и Тетово, както и лесопарк „Липник". На 30 юли ще бъде обработена територията на град Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово, съобщиха от общината.

При третиранията ще се използват препаратите „Цитрол" и „Микрозин", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с доказана ефективност в урбанизираните територии и с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на специализирани агрегати, които разпръскват топъл аерозол за димна обработка и студен аерозол под формата на микроскопични капки.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени за следващия подходящ работен ден.