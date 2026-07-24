Инвестират близо 1 млн. евро от Европа в подмяна на водопроводи в Павликенско

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Направиха „първа копка" на проект за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в селата Горна Липница и Долна Липница, община Павликени, които в последно време са на воден режим.

Събитието се проведе на площада пред читалището в с. Долна Липница. Официален старт на строителството дадоха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Долна Липница Емил Илиев, представителят на строителната фирма изпълнител инж. Мирослав Вълчев и директорът на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие" Велико Търново Тодор Тодоров, посочват от местната управа.

Проектът е един от три сходни по цел предложения, за които Община Павликени получи финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на първи етапи от водопроводните мрежи на Бутово и Дъскот, както и на Лесичери и Патреш.

По традиция началото на строителните дейности беше поставено с водосвет за здраве и благополучно изпълнение на обекта, отслужен от протойерей Димитър.

Инж. Емануил Манолов подчерта, че реконструкцията на водопроводната мрежа е дългоочаквана стъпка към решаването на един от най-сериозните инфраструктурни проблеми в населените места – честите аварии, загубите на питейна вода и амортизираната ВиК мрежа.

Проектът поставя началото на поетапната реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи в селата на община Павликени. Основната му цел е подмяната на остарялата и амортизирана водоснабдителна инфраструктура, намаляването на загубите на питейна вода и осигуряването на по-надеждно и качествено водоснабдяване за жителите.

В рамките на първия етап в с. Долна Липница ще бъде реконструирана водопроводната мрежа по 8 улици с обща дължина 2950 метра.

В с. Горна Липница първият етап включва реконструкция на водопроводната мрежа по 2 улиците с обща дължина 785 метра. В резултат се очакват значително намалени загуби на питейна вода, спиране на течовете и край на режима в селата.

Проектът се финансира по Интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по договора с Държавен фонд „Земеделие" възлиза на 996 345 евро.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 240 календарни дни за с. Долна Липница и 150 календарни дни за с. Горна Липница.