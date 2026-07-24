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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23276118 www.24chasa.bg

МИРГ Русе – Иваново – Борово подкрепя местните общности и ще финансира проекти в региона

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СНИМКА: Община Русе

На 28 юли (вторник) от 10:30 часа в Заседателната (Кръгла) зала на Община Русе ще се проведе пресконференция за представяне на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Русе – Иваново – Борово и възможностите, които тя предоставя за развитието на рибарските общности, местната икономика и устойчивото развитие на трите общини, съобщиха от общината. 

В пресконференцията ще участват кметът на община Русе Пенчо Милков, кметът на община Иваново Георги Миланов, кметът на община Борово Валентин Панайотов и изпълнителният директор на МИРГ Русе – Иваново – Борово Магдалина Илиева.

По време на срещата ще бъдат представени целите на Местната инициативна рибарска група, както и възможностите за финансиране на проекти на местните общности, бизнеса, рибарския сектор и неправителствените организации.

СНИМКА: Община Русе

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