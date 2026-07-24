Единадесетокласници влязоха в централата на Vivacom, за да се срещнат с реалния бизнес, модерните технологии и хората зад тях

Какво се случва, когато учебният час излезе извън класната стая и се пренесе в централата на една от най-големите технологични компании в България? За ученици от 11-ти клас на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ отговорът дойде в рамките на специализирано едноседмично обучение във Vivacom.

Новият формат се провежда за първи път като част от Практикантската програма на компанията. Вместо да наблюдават бизнеса отстрани, младежите получиха възможност да се докоснат до различни професионални направления, да задават въпроси на експерти и да видят как знанията от училище се превръщат в решения на реални ситуации.

От изкуствения интелект до първото CV

В рамките на седмицата учениците преминаха през разнообразни модули, които им дадоха по-широк поглед към работата в една технологична компания. В IT обучението те опитаха да създадат приложение с помощта на изкуствен интелект, запознаха се с основни правни теми, преминаха през HR активности за определяне на личен профил и получиха практически насоки за подготовка на CV.

Програмата включваше още продуктови и търговски обучения, които показаха как различните екипи и процеси се свързват в работата на компанията.

Една от срещите беше водена от Диана Антова-Иванова, регионален мениджър „Продажби магазинна мрежа“ във Vivacom. Тя запозна учениците с развитието на компанията, подходи за работа с клиенти, техники за справяне в трудни ситуации и ролята на езика на тялото в комуникацията. В модула бяха включени и видеоматериали с методи и добри практики от световни лидери в продажбите.

„За мен менторството е възможност да предам натрупания опит и да помогна на младите хора да направят първите си уверени стъпки в професионалната среда. Харесва ми да работя с мотивирани хора, които задават въпроси, предлагат нови идеи и гледат на предизвикателствата с различна перспектива“, споделя Диана Антова-Иванова.

Според нея най-важният урок е, че професионалният успех не зависи единствено от техническите знания.

„Умението да работиш в екип, да комуникираш и да бъдеш любопитен е също толкова важно. Искам учениците да видят, че във Vivacom се работи по реални проекти с модерни технологии и че има среда, която насърчава развитието и ученето“, допълва тя.

Когато учебният материал оживее

За преподавателите подобни партньорства дават възможност знанията от класната стая да бъдат поставени в реален професионален контекст.

„Учениците получават много достоверна информация, част от която е заложена и в учебната програма. Това задържа интереса им, защото могат да направят връзка между наученото в училище и реалната работна среда“, коментира Искрена Петкова, преподавател по икономически дисциплини в СПГ „Княгиня Евдокия“.

По думите ѝ досегът до реалната работна среда помага на младежите не само да натрупат опит, но и да се ориентират по-уверено в избора си на бъдеща професия.

„Програмата може да им помогне да разберат дали това е тяхната сфера и дали искат да продължат развитието си в тази посока. Когато един млад човек остави положително впечатление, той бива запомнен и впоследствие има повече възможности“, допълва Искрена Петкова.

Специализираното обучение показа на учениците различни лица на бизнеса – от технологиите и правото до комуникацията, продажбите и работата с хора. Но най-ценната част беше възможността да погледнат отвъд учебната програма и да си представят по-ясно собственото място в професионалния свят.

Защото понякога първата стъпка към бъдещата професия започва с възможността да я видиш отблизо.