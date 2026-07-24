ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американските самолети няма да пристигнат днес в а...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23276354 www.24chasa.bg

Николай Нанков: По републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши

1208
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Николай Нанков

"По информация в медиите снощи камион е повредил и е откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус". Тя е паднала на платното в посока Варна. За щастие няма пострадали". 

Това написа във фейсбук профила си бившият регионален министър и депутат от ГЕРБ Николай Нанков по повод вчерашния инцидент на магистрала "Хемус". 

Ето какво още пише той: 

Чакаме отговори от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.

Защото всички шофьори през последните 5 години виждат, че по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Пет години гражданите гледаха телевизионно шоу на временни министри, които заливаха ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите бяха впрегнати за политически атаки. Нито един голям проект не беше започнат, работата се движеше по инерцията, оставена от ГЕРБ. Тук-там довършени обекти, но като цяло - пет години НИЩО! Спрени търгове, обявени нови търгове, които не бяха финализирани. Само хаос и оправдания. Време е да се захващат за работа. И в бюджета си гласуваха рекордна капиталова програма - значи пари има. Сега ако намерят и управленски капацитет, ще е добре за всички граждани.

Николай Нанков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание