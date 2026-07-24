Николай Нанков: По републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши

"По информация в медиите снощи камион е повредил и е откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус". Тя е паднала на платното в посока Варна. За щастие няма пострадали".

Това написа във фейсбук профила си бившият регионален министър и депутат от ГЕРБ Николай Нанков по повод вчерашния инцидент на магистрала "Хемус".

Ето какво още пише той:

Чакаме отговори от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.

Защото всички шофьори през последните 5 години виждат, че по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Пет години гражданите гледаха телевизионно шоу на временни министри, които заливаха ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите бяха впрегнати за политически атаки. Нито един голям проект не беше започнат, работата се движеше по инерцията, оставена от ГЕРБ. Тук-там довършени обекти, но като цяло - пет години НИЩО! Спрени търгове, обявени нови търгове, които не бяха финализирани. Само хаос и оправдания. Време е да се захващат за работа. И в бюджета си гласуваха рекордна капиталова програма - значи пари има. Сега ако намерят и управленски капацитет, ще е добре за всички граждани.