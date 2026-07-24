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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23276372 www.24chasa.bg

Деца с електрическа тротинетка пострадаха при удар с кола в село Лиляче

Валери Ведов

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Снимка: Архив

Две деца пострадаха при сблъсък между електрическа тротинетка и лека кола на улица във врачанското село Лиляче. Това станало в четвъртък следобед, а за инцидента съобщиха от областната полиция.

Сблъскали са се лек автомобил БМВ и електрическа тротинетка, която била управлявана от малолетно момче от селото. Зад волана на немската кола била 29-годишна врачанка. На тротинетката имало още един малолетен от Лиляче.

При инцидента е пострадало детето, които управлявало тротинетката. То е прегледано на място от спешния екип и е транспортирано до спешното отделение на болницата във Враца. След обстойни изследвания е установена фрактура на пръст на левия крак, фрактура на левия лакът и рана на главата. Детето е освободено за домашно лечение без опасност за живота.

Другото момче от тротинетката също е ранено. То също е откарано към врачанската болница с комоцио. При прегледа лекарите са установили при него рана в лява част на устата, рана в областта на подбедрицата и натъртвания в гръдния кош. Раните му са наложили детето да бъде настанено в хирургичното отделение без опасност за живота.

Водачката на леката кола е тествана за алкохол наркотици, като пробите са отрицателни. С дрегер било изпробвано и момчето, управлявало тротинетката, но също с отрицателен резултат, съобщиха още от полицията. По случая е образувано и досъдебно производство.

Снимка: Архив

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