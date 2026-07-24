Гласът на Димо от П.И.Ф. звучи в спектакъл на феста "Лято, кукли и приятели" в Търново

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели" във Велико Търново продължава на 25 юли, събота, в 11 часа на сцена „Арт Лято" с поредния спектакъл от селекцията за 2026 г.

Софийският театър АРТ ЛЕНД ще представи „Музика в джоба". Автор, режисьор и сценограф на представлението е Мария Банова, а текстът на песните, музиката и изпълнението са дело на Димо Стоянов от П.И.Ф, съобщиха организаторите от Куклен театър ВЕСЕЛ. Димо почина от коронавирус в края на 2020 г., но остави изключително стойностни песни и текстове, обичани от феновете.

В спектакъла участват Марияна Петрова и Илияз Иляз. Малката Фрида предизвиква хаос и създава забавни моменти в търсене на музикалните ноти. Чрез поредица от кратки сценични етюди зрителите се запознават с основни музикални инструменти, както и с базови понятия като ритъм, темпо, ноти. Спектакълът стимулира интереса към музикалното изкуство и развива у децата чувствителност към звук, ритъм и сценично действие.

След спектакъла под арката на Художествената галерия „Борис Денев" следват две миниатюри на Театър АРТ ЛЕНД. За пореден път във Велико Търново фестивалът ще представи техниката Caja Lambe - Lambe (театър в кутия) – импресия, театрална ситуация или история, изиграна в малка сценична кутия с миниатюрни кукли и предмети, съпроводена от музика, осветление и неочаквани сценични ефекти. Всяко представление е за един зрител и е с продължителност от 3 до 5 минути. Любителите на кукленото изкуство могат да гледат миниатюрите „Топката" (представена от Мария Банова) и „Яйцето" (представена от Юлия Коларова).

В Художествена галерия „Борис Денев" продължава и традиционната изложба „Сцена и кукли". Експозицията с оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026", организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев" и Народно читалище „Надежда–1869". Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен. При дъждовно време представленията се играят в театралния салон на Народно читалище „Надежда–1869".