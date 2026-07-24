Оперираха по спешност мъж, пребит пред блок в Перник

54-годишен мъж от Перник е претърпял спешна операция, след като е бил пребит пред жилищен блок в квартал „Тева“. По случая се води досъдебно производство, а криминалисти от Първо районно управление изясняват обстоятелствата около инцидента. Това съобщи регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов.

По данни на полицията сигналът за случая е подаден около 20:40 часа вчера. Според първоначалната информация двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, са нанесли побой на 54-годишния перничанин. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ. По-късно обаче състоянието му се е влошило и около 22:30 часа той е бил транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, където е претърпял спешна операция на далака.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде уведомена прокуратурата, а разследването продължава.