Почина дългогодишната общинска съветничка в Столичния общински съвет Милка Христова

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Дългогодишната общинска съветничка в Столичния общински съвет от БСП Милка Христова е починала тази сутрин.

Тъжната новина съобщи синът ѝ Георги в социалните мрежи, както и лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

„Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас", пише синът ѝ.

"С голяма тъга научих, че моята колежка и добър приятел Милка Христова е починала. Тя беше един от първите общински съветници, с които се запознах преди много години и един от хората, който остави най-траен отпечатък в моето формиране като политик", написа Борис Бонев.

Милка Христова е родена на 5 октомври 1957 г. в Балчик.

Тя бе сред активните представители на БСП в Столичния общински съвет, където заемаше и поста заместник-председател.