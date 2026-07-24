В Стара Загора са нащрек заради огнище на шарка по овцете в съседна област

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Областният управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов свика заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с установено първично огнище на шарка по дребните преживни животни в регистриран животновъден обект с 66 овце в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. Огнището там вече е ликвидирано, съобщиха от областната управа в Стара Загора.

Във връзка с регистрирания случай е определена 20-километрова надзорна зона, в която попадат населени места от област Стара Загора. В община Гълъбово това са град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово. В община Раднево в надзорната зона попадат селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново, а в община Опан - селата Бащино и Васил Левски.

Взето бе решение да бъдат проведени заседания на епизоотичните комисии в трите общини, които да набележат и предприемат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на заболяването на територията на област Стара Загора.

Към момента на територията на областта няма констатиран случай на шарка. Компетентните институции осъществяват засилено наблюдение на животновъдните обекти, извършват регулярни обходи и следят здравословното състояние на животните.

Скритият период при заразяване е до 20 дни. Затова обходите и наблюдението на животните ще продължат през следващия месец, заяви д-р Дамян Миков, директор на Областната дирекция по безопасност на храните. Предвижда се разполагането на временни КПП-та в надзорната зона с цел контрол върху нерегламентираното придвижване на животни.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.