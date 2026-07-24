Задържаха шофьора на камиона, закачил вентилаторната турбина в тунел "Витиня"

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Шофьорът на камиона, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня", е задържан за 24 часа.

Той е шофирал камион с румънска регистрация. С горната си част е закачил и е откъснал от металната конструкция вентилатор, монтиран над средната лента за движение в тунел "Витиня", съобщи БНТ.

Влекачът е дърпал два метални контейнера. Инцидентът стана в четвъртък около 19 ч. Няма пострадали.

Падналата вентилационна турбина напомни за трагедията от 2017 г. в тунел "Ечемишка" на същата магистрала. Тогава на 5 февруари от тавана на тунела се откъсва метална носеща конструкция на осветителната система с монтирани лампи.

Конструкцията пада върху кола, която се движи в посока София. На място загива 64-годишна жена, която е пътувала на предната седалка на автомобила.