Всички кметове от област Велико Търново застанаха зад Николай Рашков

Обща декларация в подкрепа към кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, който може да бъде отстранен заради конфликт на интереси, подписаха кметовете на останалите 9 общини в област Велико Търново начело с Даниел Панов.

Освен на кмета на Велико Търново и председател на НСОРБ под текста стоят имената на Емануил Манолов, кмет на Павликени, Пламен Чернев - на Сухиндол, Генчо Генчев - на Свищов, Росен Русанов от Полски Тръмбеш, Йордан Цонев от Стражица, Васил Христов от Лясковец, Петър Ганев от Златарица и кметът на Елена Дилян Млъзев.

"Казусът с Николай Рашков, чийто мандат може да бъде предсрочно прекратен заради едно административно нарушение, надхвърля рамките на Горна Оряховица. Случаят поставя важен въпрос дали действия, извършени в изпълнение на вече взети решения и проведени от друг орган административни процедури, могат да доведат до отнемане на демократично даден мандат ", се посочва в декларацията.

Кметовете призовават компетентните институции да подходят към случая с високо чувство за обществена отговорност, тъй като решенията по него могат да създадат прецедент с последици, които далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица.

Повод за декларацията е решение на ВАС, с което бе окончателно отхвърлена жалба на Николай Рашков срещу решение на бившата КПК, уличила го в конфликт на интереси. Причината е негов подпис в договор за продажба на общинска земя, процедурите по която са проведени в предишния мандат от предходния кмет и след решение на предходния Общински съвет. ВАС като последна инстанция остави в сила решението на КПК. Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която трябва да реши да пракрати мандата му предсрочно.

Пълният текст на декларацията на деветимата кметове:

ДЕКЛАРАЦИЯ

В подкрепа на Николай Рашков, кмет на Община Горна Оряховица



Ние, долуподписаните кметове на общини от област Велико Търново, изразяваме своята категорична подкрепа към кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков в създалата се ситуация с формално установен конфликт на интереси, която може да доведе до предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Заявяваме подкрепа не от някаква политическа солидарност, а от убеждението, че местното самоуправление е една от най-важните опори на демократичната държава. Кметът е пряко избран от гражданите и доверието, което те са му дали, следва да бъде защитавано с особена отговорност.

Фактът, че няма действия, с които Николай Рашков да е накърнил обществения интерес е безспорен дори и според съда. Хипотетичното му отстраняване от длъжност би било в грандиозно противоречие с интереса на неговите съграждани, които от началото на управленския мандат са свидетели на мащабни благоустройства, преобразяване и стратегическо мислене за развитието на общината.

Днес виждаме силната обществена реакция на жителите на община Горна Оряховица. Хиляди граждани застават зад своя кмет чрез подписки и публично изразена подкрепа. Независимо от различията в политическите възгледи, този глас заслужава да бъде чут. Защото демокрацията не се изчерпва единствено със съдебните актове – тя живее и чрез доверието на хората.

Още повече, че казусът с Николай Рашков се простира извън рамките на една конкретна община. Той поставя важен въпрос за всички избрани представители на местната власт – дали действия, извършени в изпълнение на вече взети решения и проведени от друг орган административни процедури, могат да доведат до отнемане на демократично даден мандат, без гражданите да имат възможност сами да направят своята оценка.

Всеки кмет ежедневно подписва десетки документи, изпълнявайки решения на общинските съвети и изискванията на закона. Отговорността за тези действия е огромна. Затова е още по-важно правилата да се прилагат по начин, който съхранява обществения интерес, гарантира правната сигурност и не поражда усещане за саморазправа.

Смятаме, че обществото трябва да може открито да поставя въпроса за справедливостта и съразмерността на последиците.

Призоваваме всички компетентни институции да подходят към този казус с чувство за висока обществена отговорност, защото са напът да създадат прецедент, последиците от който далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица.

В социалните мрежи се подготвя голям протест пред в подкрепа на застрашения от сваляне кмет, който е насрочен за 29 юли от 18 ч. на площада в Горна Оряховица. Над 2000 граждани вече се подписаха в онлайн петиция в защита на Николай Рашков и срещу подмяната на вота на хората.