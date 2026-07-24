Четири са вече жертвите на жестоката катастрофа край Русе, сред тях и дете

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Четири станаха жертвите на зверската катастрофа, станала по-рано днес на пътя Русе - Бяла край разклона за Две могили.

Катастрофата стана между камион с българска регистрация и украински миниван, в което е пътувало семейство.

При жестокия удар са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца, съобщи "Русе Медия".

Бащата на 43 г. е с два счупени крака. Той и 12-годишно дете са откарани в болница, като са настанени Отделението по хирургия. Състоянието им се наблюдава, не са изключени и хирургични инвервенции. Шофьорът на камиона не е ранен сериозно.

Причините за катастрофата се изясняват, обходният маршрут е през Две могили.