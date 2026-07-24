Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза "Безмер"

България не е мишена и няма да бъде мишена, категоричен бе министърът на отбраната

Американските самолетите няма да пристигнат днес в авиобаза "Безмер", а може би другата седмица.

Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг от Ямбол, където е на посещение заедно с министъра на спорта Енчо Керязов. Двамата разговаряха с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни.

"Бях тук не за да разубеждавам или убеждавам кметовете на общините, а да им предоставя информацията, която е необходима. Следваме ясната политика на правителството за откровеност и честност към българските граждани", заяви министърът.

Стоянов поясни, че разрешението е за до осем самолета, което означава, че те могат да бъдат и "два, и четири, и шест". До 250 американски военнослужещи се очаква да пристигнат.

"Това е трудно решение, но необходимо. България трябваше да вземе това решение. Ние сме страна в съюз, имаме стратегически партньори. Уважаваме мнението на стратегическия партньор, неговите нужди, както и той нашите. България е част от тези договори и изпълнява своите ангажименти", каза още министър Стоянов.

По думите му решението на правителството и Народното събрание към момента е правилно.

"Планирането на операция е сложен процес и изисква време. В случая на американската страна ѝ трябва информация", така Стоянов обясни защо самолетите ще се забавят.

На въпрос дали срокът за престой на самолетите до 1 октомври може да бъде удължен, министърът призова да не се гадае и увери, че ако има нова нота, обществото ще бъде уведомено.

"Поел съм ангажимент към местната власт, че всяка една корекция, която трябва да бъде споделена с обществото, ще бъде споделена", заяви Стоянов.

Той поясни, че всяка една промяна - дали в датата или в броя на самолетите, трябва да минава с решение на Народното събрание.

"Ние сме получили анализ от служба Военно разузнаване. България не е мишена и няма да бъде мишена", категоричен бе той.

Министърът каза, че уважава изключително много гражданската позиция на кметовете в областта и се надява след този разговор да са разбрали правилно защо е взето това решение.

Относно нотата от Иран министърът поясни, че уважава мнението на посланика на Иран, но има ясно заявена позиция, че България не участва в конфликта.

Американските самолети се очакваше да кацнат днес и да останат до 1 октомври. От САЩ са поискали разполагането им със спешна нота на 17 юли. Новината бе съобщена от премиерът Румен Радев, който заяви, че въпросът ще се гласува в Народното събрание. Искането на САЩ дойде малко повече от две седмици, след като US самолетите, които бяха разположени на летището в София, напуснаха страната.

Гласуването в парламента беше на 22 юли. Решението мина със 136 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС. ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването. От ПБ обаче не бяха съвсем единодушни. От 124 гласували един гласува "против" заедно с 12-те от "Възраждане", а двама се въздържаха.

Вечерта преди гласуването в парламента официално пристигна и нота от Иран по повод разполагането на самолетите, а от външното ни министерство увериха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

В деня на гласуването в парламента кметовете на всичките пет общини в област Ямбол се обявиха против разполагането на самолетите. На 24 от 18 ч. жителите на района бяха обявили и мирен протест с искане за повече гаранции за сигурност.