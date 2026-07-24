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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23276964 www.24chasa.bg

ОП "Комунални дейности" в Русе инсталира промишлени аератори в езерото на лесопарка "Липник"

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Снимки: Пресцентър на община Русе

Два промишлени аератора монтираха днес служители на ОП „Комунални дейности" на ключови места в езерото на лесопарка „Липник", съобщиха от пресцентъра на общината в Русе. Специализираните съоръжения насищат водата с кислород и подобряват циркулацията й. Уредите подпомагат естествените процеси на самопречистване на водоемите, популацията на рибите, качеството на водната среда и ограничават рисковете от настъпване на екологични инциденти.

Аераторите дават възможност за своевременна реакция при възникване на проблеми с водоемите, свързани с намаляване съдържанието на разтворен кислород, при повишени температури, застой на водни маси, натрупване на органични вещества и влошаване качеството на водата. Ефектът от предотвратяване на заблатяването вече се забелязва в езерото на Баба Яга, където е сложен малък аератор, който не е промишлен, но въпреки това подобрява чистотата на водата.

Местата за монтиране са консултирани със специалисти от гребните спортове, така че устройствата да не пречат на тренировките. Планира се при състезания съоръженията да бъдат спирани.
Устройствата ще работят на всеки 15 минути, а екип от експерти ще следи внимателно резултатите от тяхната работа.

Снимки: Пресцентър на община Русе

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