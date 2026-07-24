Две мисии за деца на въздушната линейка за два дни в Пиринско

Две мисии изпълни на въздушната линейка за транспортиране на деца за два дни в Пиринско. Днес около 11 ч. хеликоптерът кацна на стадиона в Благоевград, за да вземе 8-месечно бебе. Наложило се е бързото му транспортиране до столично лечебно заведение, защото детето е имало сериозен здравословен проблем и е получило гърч. Стабилизирано е в отделението по реанимация на МБАЛ, а екипът е преценил, че се налага лечение в специализирано здравно заведение.

В четвъртък следобед пък медицинският хеликоптер транспортира до София момченце, което е паднало от велосипед и е било в критично състояние.