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Две мисии за деца на въздушната линейка за два дни в Пиринско

Тони Маскръчка

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Две мисии на въздушната линейка за деца за два дни в Пиринско. Снимка: Архив

Две мисии изпълни на въздушната линейка за транспортиране на деца за два дни в Пиринско. Днес около 11 ч. хеликоптерът кацна на стадиона в Благоевград, за да вземе 8-месечно бебе. Наложило се е бързото му транспортиране до столично лечебно заведение, защото детето е имало сериозен здравословен проблем и е получило гърч. Стабилизирано е в отделението по реанимация на МБАЛ, а екипът е преценил, че се налага лечение в специализирано здравно заведение.

В четвъртък следобед пък медицинският хеликоптер транспортира до София момченце, което е паднало от велосипед и е било в критично състояние.

Две мисии на въздушната линейка за деца за два дни в Пиринско. Снимка: Архив

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