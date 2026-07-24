КНСБ иска омбудсмана да сезира Конституционния съд за минималната заплата и трудовия стаж

КНСБ изпрати искане до омбудсмана Велислава Делчева да сезира Конституционния съд за замразената минимална заплата и промяната при отчитането на трудовия стаж.

Тези промени се правят чрез преходните и заключителни разпоредби в държавния бюджет.

"Считаме, че с тези предложения се прави опит за извършване на фундаментални промени в трудовото законодателство по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. Предложените текстове далеч надхвърлят рамката на необходимите бюджетни разпоредби. Вместо да уреждат отношения, пряко свързани с формирането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, те въвеждат трайни изменения в два от ключовите аспекти на трудовото право, а именно начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж и механизма по който се определя на минималната работна заплата. Това са въпроси с пряко отражение върху доходите, социалната сигурност и придобитите права на стотици хиляди работници и служители. Затова те следва да бъдат предмет на самостоятелен законодателен процес, основан на задълбочена оценка на въздействието, обществено обсъждане и пълноценен социален диалог" , пишат те до омбудсмана.

И припомнят решение № 3 от 4 февруари 2020 г. по к.д. № 5/2019 г., в което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджета.

"Предлаганата промяна заменя действащия принцип за признаване на трудовия стаж в календарно време с механизъм, основан на реално отработени часове. Това не е техническа промяна в начина на изчисление, а фундаментална промяна във философията на института на трудовия стаж. Трудовият стаж не представлява единствено математическо измерване на положен труд. Той е правен институт, който удостоверява връзката между работника и трудовото правоотношение и от който произтичат множество права – платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетения по Кодекса на труда, права при пенсиониране, професионално развитие и редица права, договорени чрез колективното трудово договаряне", пишат още от КНСБ. Според тях това въвежда риск от скрито намаляване на трудови права за значителни групи работещи. Най-сериозно засегнати ще бъдат работещите на непълно работно време – родители на малки деца, лица с трайни увреждания, хора, полагащи грижи за членове на семейството, учащи се, възрастни работници и всички лица, за които непълната заетост е необходима форма на участие в пазара на труда. За тези категории работници календарното време на трудовото правоотношение няма да бъде равностойно на признат трудов стаж, което на практика може да доведе до ограничаване на бъдещи права, без тези лица да са допуснали нарушение или да са отказали изпълнение на трудовите си задължения.

Предложението не отчита социалната функция на непълното работно време като инструмент за съчетаване на трудов и личен живот и като механизъм за насърчаване на заетостта сред уязвими групи.

Не е изяснено: Как ще се прилага режимът при наличие на повече от едно трудово правоотношение? Как ще се отчита времето на платен и неплатен отпуск? Как ще се третират периодите на временна неработоспособност? Как ще бъдат защитени вече придобитите права? Какви преходни правила ще гарантират правната сигурност?

За нас е категорично неприемливо предложението по § 44, с което се преустановява действието на съществуващия механизъм за определяне на минималната работна заплата, без да бъде предложен едновременно нов, завършен, обективен и предвидим модел. Минималната работна заплата е основен инструмент за защита на работещите с най-ниски доходи и ключов елемент от политиките за ограничаване на бедността сред работещите. Премахването на действащата законова гаранция без ясна алтернатива създава риск от период на правна и икономическа несигурност, при който стотици хиляди работници няма да имат необходимата предвидимост. Предложението не съдържа критерии, срокове и гаранции кога и по какъв начин ще бъде въведен нов механизъм. Това поставя под съмнение неговата прозрачност и предвидимост, пишат още те.