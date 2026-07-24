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Две момчета са в болница след удар между тротинетка и кола в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

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Тротинетка

Две момчета пострадаха при пътен инцидент между електрическа тротинетка и лек автомобил в Монтана. Катастрофата е станала вчера около 18.20 часа на ул. „Неофит Рилски".

По първоначални данни 17-годишен младеж от Видин, който управлявал електрическа тротинетка, се опитал да изпревари лек автомобил „Сеат", управляван от 46-годишен мъж от Монтана. В същия момент автомобилът извършвал маневра за завиване наляво и паркиране, вследствие на което последвал удар между двете превозни средства.

При сблъсъка от тротинетката паднали водачът и неговият спътник – 14-годишно момче от Монтана. Двамата били без предпазни каски.

В резултат на инцидента 17-годишният водач е получил травми на главата и корема, а 14-годишният му спътник е с комоцио и контузии на главата, гръдния кош и корема. Двамата са настанени за лечение в хирургичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Няма опасност за живота им.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Тротинетка

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