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39-годишен шофьор спря в крайпътна канавка заради несъобразена скорост

Дияна Райнова

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Несъобразена скорост прати 39-годишен шофьор в крайпътна канавка край Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. На 23 юли, около 21:50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по главен път I-9 в района на град Балчик. Установено е, че лек автомобил „БМВ", управляван от 39-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост губи контрол над превозното средство и се преобръща в крайпътна канавка. Водачът е с травми по тялото и комоцио, настанен е в болницата в Добрич, без опасност за живота. Взети са му кръвни проби за алкохол и наркотични вещества.

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