Части за МиГ-29 от Полша и F-16 втора употреба търси военният министър

Българският министър на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официално писмо до полският си колега Владислав Косиняк с въпрос какво ще правят със своите МиГ 29. Отделно по темата той бил говорил с него и по време на срещата на НАТО в Анкара.

Това обяви днес Димитър Стоянов, след като само преди ден Министерството на отбраната отрече пред БТА, че България е изпращала запитване за полските изтребители. Уточнението на Стоянов е, че той е питал за запасни части, с които да бъдат поддържани изправни българските МиГ-29.

Полша разполага с 14 изтребители МиГ-29 и от доста време Украйна иска да й бъдат предоставени. Преди две седмици обаче Варшава обяви, че се отказва от сделка, защото украинците не давали в замяна техни технологии за дронове.

Само преди два дни Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна. „Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.

В петък обаче Димитър Стоянов направо си призна, че именно България е въпросната неназована страна, която се е интересува от въпросните изтребители. „Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", каза в прав текст военният министър.

Той уточни, че при положителен отговор от полската страна България може да изпрати екип, който да оцени състоянието и съвместимостта на наличните части. „Запасните части са елемент от поддръжката на един самолет. Ако те уважат това наше писмо, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъшно решение", обясни министърът.

Стоянов добави, че е водил разговори по темата и с полския си колега на срещата в Анкара, както и че България е отправила запитване и до Унгария пак за МиГ 29. По думите му възможностите за поддръжка на българските МиГ-29 се проучват, за да не бъде прекъсвано бойното дежурство.

„Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство", заяви министърът на отбраната и каза, че търси оферти и за F-16 употреба. Той беше категоричен, че България трябва да разполага със собствена способност да охранява въздушното си пространство.

„Като българин категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети с наши пилоти. И аз го гарантирам", каза Димитър Стоянов.

Че разчитаме на ремонт и резервни части от Полша даде да се разбере самият премиер Румен Радев с нарочната си среща с полското авиоремонтно държавно предприятие Военно-ремонтни дейности No. 2 (WZL No2) преди две седмици.

В момента въздушното пространство на България се охранява от 6-7 изтребителя МиГ-29, придобивани преди близо 50 години. Те трябва да останат годни за полети докато напълно бъде приет на въоръжение новият изтребител F-16, което според министъра на отбраната Димитър Стоянов ще стане около 2030 година. До момента България е получила 8 от поръчаните 16 американски самолета.

На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението с МиГ-29 с договори с Русия и Полша. На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси лицензиран ремонт, а пък двигатели могат да дадат същите държави, плюс Полша и Словакия. Братислава отдавна обяви, че дава всичко, свързано с МиГ-29, на Украйна.