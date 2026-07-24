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Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в Пирин преди 23 г.

Тони Маскръчка

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Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог

Възпоменание за четиримата загинали пилоти и пожарникар при големия пожар в Пирин преди 23 години.

Трагедията в местността Бетоловото се разигра на 24 юли 2003 г. по време на потушаването на мащабен горски пожар в Национален парк „Пирин". При гасене от въздуха военен хеликоптер МИ-17 се разби и на място загинаха подполковник инженер Милко Пейковски, майор инженер Николай Радулов, младши лейтенант Бойко Панайотов от 24-та авиобаза „Крумово" и полковник Кирил Чамишки – началник на сектор „Държавен противопожарен контрол" към РДВР – Благоевград. Те отдадоха живота си в изпълнение на своя дълг към Родината и в защита на човешкия живот и българската природа.

С едноминутно мълчание, военен ритуал, панихида, венци и цветя семействата, близки и приятели на загиналите, представители на държавни и общински институции, армейски формирования, пожарната, горските структури се поклониха пред светлата им памет.

Почит към героите, венци и цветя поднесоха кметът на община Разлог Красимир Герчев, председателят на Общински съвет – Разлог Иван Димитров, представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", МВР, Държавното горско стопанство, ЮЗДП Благоевград, Национален парк „Пирин", Регионалната дирекция по горите, както и военнослужещи от Военно формирование 32040 – Крумово към 24-та авиобаза.

От името на военнослужещите командирът на 24-та авиационна база Крумово - бригаден генерал Димитър Павлов прочете емоционално възпоменание за подвига на неговите колеги, които завинаги останаха в небето...
Заупокойна молитва за загиналите отслужи отец Димитър Тодев.

Цветан Манов от доброволно формирование Разлог прочете стихотворението си „Герои" и поднесе букетче от еделвайси пред паметта на героите – символ на чистотата на сърцата на пилотите и на вечността на героичния им подвиг.

Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Кметът на Разлог Красимир Герчев се поклони пред паметника на четиримата загинали в м. Бетоловото. СНИМКА: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Кметът на Разлог Красимир Герчев се поклони пред паметника на четиримата загинали в м. Бетоловото. СНИМКА: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог
Кметът на Разлог Красимир Герчев се поклони пред паметника на четиримата загинали в м. Бетоловото. СНИМКА: Община Разлог
Почетоха паметта на четиримата загинали при гасенето на големия пожар в м. Бетоловото в Пирин преди 23 г. СНИМКИ: Община Разлог

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