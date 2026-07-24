Обвиниха мъж, представял се за адвокат, без да има правоспособност

Районната прокуратура във Видин обвини мъж, който се представял за адвокат, без да има правоспособност, и прибирал пари от клиенти за дела, на които не се явявал.

Според обвинението, въпреки че е юрист, обвиняемият Д.Д. никога не е придобивал адвокатска правоспособност и не е членувал в адвокатска колегия.

През 2023 г. той излъгал мъж, обвинен за катастрофа със смъртен случай, че е адвокат и може да поеме защитата му.

Пострадалият подписал пълномощно, с което го упълномощил като свой защитник, и в периода от март 2023 г. до 07.03.2024 г. му заплатил общо 3740 лева - както в брой, така и посредством парични преводи.

През целия период Д.Д. поддържал заблуждението, че представлява законно клиента си пред Софийския градски съд.

Обвиняемият неколкократно уверявал Х.Л., че съдебните заседания се отлагат и че не е необходимо да се явява в съда. В резултат на това пострадалият не се явил на насроченото заседание на 06.03.2024 г., поради което мярката му за неотклонение била изменена от „подписка" в „задържане под стража".

Едва след задържането си Х.Л. се усъмнил в действията на Д.Д. За следващото съдебно заседание упълномощил друг защитник, а в хода на разследването било установено чрез справки от Висшия адвокатски съвет и съответната Адвокатска колегия, че Д.Д. никога не е бил адвокат.

Делото продължава в съда.