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Прокуратурата в Перник разследва причините за побоя над мъжа, нападнат пред блок

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 Районна прокуратура – Перник ще разследва причините за причиняване на средна телесна повреда на мъж, съобщават от държавното обвинение. 

По-рано 54-годишен мъж от Перник е претърпял спешна операция, след като е бил пребит пред жилищен блок в квартал „Тева". По случая се води досъдебно производство, а криминалисти от Първо районно управление изясняват обстоятелствата около инцидента. Това съобщи регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов.

По данни на полицията сигналът за случая е подаден около 20:40 часа вчера. Според първоначалната информация двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, са нанесли побой на 54-годишния перничанин. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ. По-късно обаче състоянието му се е влошило и около 22:30 часа той е бил транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова", където е претърпял спешна операция на далака.

Някои медии съобщиха, че нападателите са били двама служители на фирма за бързи кредити.

Според съобщението на прокуратурата обаче  продължават действията по разследването, както и извършването на други процесуални действия за установяване самоличността на един извършител и привличането му като обвиняем.

По делото се разпитват свидетели, извършва се анализ на записи от камери за видеонаблюдение, като предстои назначаването на експертиза по делото.

Разследването продължава.

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