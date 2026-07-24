Отбелязаха тържествено 170-ата годишнина на Шабленския фар

170-тата годишнината на Шабленския фар бе отбелязана тържествено днес, 24 юли. Сред гостите на тържеството беше и дъщерята на най-дълго служилия фаропазач Иван Хаджииванов — Лиляна.

Началникът на Хидрографска служба на ВМС капитан I ранг Николай Николов припомни историята на съоръжението и неговите параметри, като подчерта, че светлината му е запалена на 15 юли 1856 г. Самият фар представлява 8-стенна пресечена пирамида с височина 32 м, а от морското ниво — височината й е 36 м. До върха водят 132 стълби.

Вътре във фара е изложена първата оптика, с която съоръжението е работило - "AGA", дело на шведска фирма. За последно оптиката е сменена през 1987 г., с която фарът работи и до днес.

Кап. Николов връчи почетен плакет и книга, написана от един от пазачите на фара — Наньо Нанев, на кмета на община Шабла Мариян Жечев. На свой ред той отбеляза, че Шабленският фар по изследвания на археолога Боян Тотев и негов колега е най-старата действаща нерелигиозна сграда в България.

Кап. Николов отличи Наньо Нанев и неговите колеги фаропазачи с почетни грамоти и им изказа благодарност за добрата работа и грижа за съоръжението. Отличие бе връчено и на Димитър Димитров — пазач на фара на нос Калиакра, който отбелязва 160 години от запалване на светлината му на 15 юли 1866 г.

На гостите бе дадена възможност да разгледат съоръжението отвътре и да се качат до върха на фаровата кула. През идната седмица предстоят дни на отворени врати за желаещите да разгледат Шабленския фар.

Съоръжението, разположен на нос Шабла, е един от най-забележителните туристически обекти в България. Това е не само най-високият, но и най-старият действащ фар в Черноморско-средиземноморския басейн с история, която датира от 1768 година.

Фарът е построен на стратегическо място – най-източната точка на България. Неговата бяла светлина, която се вижда от разстояние до 31 километра, е била жизненоважна за безопасността на корабоплаването в региона. В миналото, моряците знаели, че когато видят светлините на фара, те са близо до безопасния бряг между устието на Дунав и Босфора.

Съоръжението е било обновявано многократно през годините, като последният значим ремонт е извършен през 2006 година, когато е отбелязана 150-годишнината от откриването му.