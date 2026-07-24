ГЕРБ: "Прогресивна България" се отказа от Националната детска болница

"Прогресивна България" се отказа от Националната детска болница. Това заявиха от ГЕРБ във фейсбук профила на партията.

Ето какво пишат от ГЕРБ:

Предложението на ГЕРБ за осигуряване на средства за изграждането на Националната детска болница беше отхвърлено. В бюджета за 2026 г. и в тригодишната бюджетна прогноза не е предвидено нито едно евро за този проект.

Това се случва въпреки заявеното от министър-председателя Румен Радев на 8 май 2026 г. от трибуната на Министерския съвет:

„Националната детска болница е национален приоритет. Очаквам ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване и да има лекари, които да работят там."

Днес този „национален приоритет" е с нулево финансиране!

За първи път от 2022 г. насам в държавния бюджет няма предвидени средства за изграждането на Националната детска болница. Това е ясен знак, че обещанията отново се разминават с реалните действия.

ГЕРБ ще продължи да настоява за осигуряване на необходимото финансиране и за реално изграждане на Националната детска болница. Защото българските деца заслужават не обещания, а резултати.

През март 2026 г. държавата чрез Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ) обяви поръчка за проектиране на сградата на стойност 6 милиона евро. Само три месеца по-късно Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени процедурата.

Според решението тя нарушава принципите на равнопоставеност и недискриминация. Компанията веднага обяви, че ще го обжалва пред Върховния административен съд.

КЗК спря конкурса в последния ден за подаване на кандидатури заради жалба от "Кабано-проект" ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът е незаконосъобразен.

С решението си КЗК прие именно това, че обществената поръчка нарушава принципите за равнопоставеност и недискриминация.

Един от мотивите на КЗК за отменянето на конкурса е изискването за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на обществена сграда с предназначение "лечебно заведение за болнична помощ". Изискването включва в предходния опит площта да не е над 35 000 кв. м, да са проектирани операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че в последните три години не е реализирано проектиране на болници точно с тези параметри. Според КЗК кръгът от потенциални участници в конкурса се ограничава заради натрупването на подусловия в изискванията.

Според нас е обидно да сме направили към момента единствената детска болница в страната, а изискванията в поръчката да са такива, че точно ние да не можем да участваме, каза пред "24 часа" управителят на "Кабано-проект" ООД инж. Груд Илиев, подал жалбата в КЗК.

Това не е единствената болница, която сме правили. Проектанти сме и на Националната онкологична болница "Дева Мария", тя също е сериозно съоръжение с голяма площ. Има всякакви отделения в нея, включително и нуклеарна медицина", допълни той. Обясни обаче, че разрешението за строеж е по-старо от 3 г., което не отговаря на едно от изискванията на поръчката. Това изискване беше странно, защото проектантите нямаме тригодишна памет. Когато минат 3 г. от това разрешение за строеж, ние не забравяме, че сме го проектирали. Смятам, че сме фирма с достатъчен опит и дори да не успеем да се справим сами, може би ще бъдем в обединение или с някой друг колега. Просто нещата ми се сториха тенденциозно написани, категоричен е инж. Илиев.

Националната многопрофилна детска болница е обществен приоритет от десетилетия, който е разтяган и във всяка предизборна кампания. След години обещания днес българските деца имат единствено 3D визуализация на проекта - тя им беше подарена за Деня на детето миналата година.