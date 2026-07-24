ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Минаването през тунел "Витиня" е безопасно сл...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23277623 www.24chasa.bg

Окръжната прокуратура в Русе пое катастрофата с 4 жертви край Бяла

1480
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването за настъпило ПТП между тежкотоварен автомобил и микробус с украински граждани по пътя Русе – Бяла, съобщиха от държавното обвинение. Катастрофата е настъпила в района на 30+000км до разклона за село Екзарх Йосиф.

Произшествието е станало около 09,30 ч. между тежкотоварна композиция - влекач марка „Мерцедес", модел „Актрос" с русенска регистрация и микробус марка „Мерцедес", модел „Вито" с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо шест човека, от които две деца – всички украински граждани.

Незабавно на мястото на произшествието са изпратени екипи на Спешна помощ и "Пожарна безопасност и защита на населението". Медицински екипи установяват, че четири от лицата, намиращи се в микробуса - водачът, две жени и дете на 11 години, са починали на място. Други двама от пътниците – възрастен мъж и малолетно дете, незабавно са транспортирани до УМБАЛ „Канев" АД – Русе за оказване на медицинска помощ.

Към момента самоличността на починалите лица и на тези откарани за преглед в УМБАЛ „Канев" – Русе не е установена категорично. По предварителни данни лицата са роднини. Загиналите са дядо, баба, майка и дете, а настанените в болницата - баща и дете.

Продължава работата по огледа на телата, местопроизшествието и превозните средства. Разследването се извършва от разследващи полицаи при ОД на МВР – Русе. Движението по пътното платно временно е преустановено, за да се осигури безопасността на разследващите. Организиран е обходен маршрут през град Две могили.

Тежката катастрофа на пътя Русе - Бяла СНИМКА: Русе Медия
Тежката катастрофа на пътя Русе - Бяла СНИМКА: Русе Медия
Тежката катастрофа на пътя Русе - Бяла СНИМКА: Русе Медия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия