Окръжната прокуратура в Русе пое катастрофата с 4 жертви край Бяла

Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването за настъпило ПТП между тежкотоварен автомобил и микробус с украински граждани по пътя Русе – Бяла, съобщиха от държавното обвинение. Катастрофата е настъпила в района на 30+000км до разклона за село Екзарх Йосиф.

Произшествието е станало около 09,30 ч. между тежкотоварна композиция - влекач марка „Мерцедес", модел „Актрос" с русенска регистрация и микробус марка „Мерцедес", модел „Вито" с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо шест човека, от които две деца – всички украински граждани.

Незабавно на мястото на произшествието са изпратени екипи на Спешна помощ и "Пожарна безопасност и защита на населението". Медицински екипи установяват, че четири от лицата, намиращи се в микробуса - водачът, две жени и дете на 11 години, са починали на място. Други двама от пътниците – възрастен мъж и малолетно дете, незабавно са транспортирани до УМБАЛ „Канев" АД – Русе за оказване на медицинска помощ.

Към момента самоличността на починалите лица и на тези откарани за преглед в УМБАЛ „Канев" – Русе не е установена категорично. По предварителни данни лицата са роднини. Загиналите са дядо, баба, майка и дете, а настанените в болницата - баща и дете.

Продължава работата по огледа на телата, местопроизшествието и превозните средства. Разследването се извършва от разследващи полицаи при ОД на МВР – Русе. Движението по пътното платно временно е преустановено, за да се осигури безопасността на разследващите. Организиран е обходен маршрут през град Две могили.