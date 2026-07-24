Нощен пожар изпепели стопански постройки във велинградското село Драгиново

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Голям пожар е бушувал през нощта във велинградското село Драгиново, като въпреки бързата намеса на огнеборците и доброволци стихията е изпепелила 10 стопански постройки и животни. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Огънят е тръгнал от плевня, , а сигналът е получен малко след 3 часа през нощта.

На място са пристигнали 3 противопожарни автомобила от Велинград и Ракитово и техни колеги от Пазарджик и джиповес огнеборци от областния град, 3 автомобила от доброволните формирования във Велинград и Драгиново.

На терен са билипожарникари, 23 -ма доброволци, 20 жители от селото, които са участвали в гасителните дейности с един багер и три камиона.

Огнената стихия се е разпростряла много бързо, тъй като в този час е духал вятър и пламъците са обхванали 4-етажна жилищна постройка. Изгорели са 80 квадрата покрив, 10 стопански постройки, 3 кози, 7 ярета, 950 бали фураж, дървен материал.

Благодарение на многото пожарникарски екипи и доброволци са спасени 5 къщи и 2 стопански постройки. Причините за нощния пожар тепърва ще се изясняват. Образувано е досъдебно производство.