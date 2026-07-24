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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23277676 www.24chasa.bg

ДПС внесе предложение за въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране

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Машинно гласуване Снимка: Архив

"ДПС предлага въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране с изменение в Изборния кодекс. Предложението е направено между първо и второ четене на закона. Предложението е алтернатива на сегашните устройства за машинно гласуване, защото, според ДПС, този тип машини са компрометирани в цял свят, в цяла Европа и в България", това съобщиха от пресцентъра на партията. 

Ето какво още пишат те:

На предходни избори имаше редица проблеми с машини, които отказват да работят и дори не стартират в изборния ден. Тези машини, наречени още „мадуровки", са компрометирани и отхвърлени в цял свят. Тяхното използване създава огромно съмнение сред обществото относно честността на вота, като случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот.

Затова ПГ на ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране, които съчетава предимствата, както на хартиеното, така и на машинното гласуване, които са доказали своята надеждност и са използвани за гласуване в САЩ и други страни.

Машинно гласуване Снимка: Архив

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