ДПС внесе предложение за въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране

"ДПС предлага въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране с изменение в Изборния кодекс. Предложението е направено между първо и второ четене на закона. Предложението е алтернатива на сегашните устройства за машинно гласуване, защото, според ДПС, този тип машини са компрометирани в цял свят, в цяла Европа и в България", това съобщиха от пресцентъра на партията.

Ето какво още пишат те:

На предходни избори имаше редица проблеми с машини, които отказват да работят и дори не стартират в изборния ден. Тези машини, наречени още „мадуровки", са компрометирани и отхвърлени в цял свят. Тяхното използване създава огромно съмнение сред обществото относно честността на вота, като случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот.

Затова ПГ на ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране, които съчетава предимствата, както на хартиеното, така и на машинното гласуване, които са доказали своята надеждност и са използвани за гласуване в САЩ и други страни.