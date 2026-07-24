Заковали със СРС-та бащата и сина с наркооранжерията край Пловдив (Допълнена)

Съдът остави Йосиф и Иван Гендови в ареста

Бащата и синът, чиято наркооранжерия в село Болярци край Садово беше разкрита на 21 юли, са били следени със специални разузнавателни средства (СРС). Това стана ясно в Пловдивския окръжен съд, който трябва да реши дали да уважи искането на прокуратурата Йосиф и Иван Гендови да останат в ареста. Именно заради употребата на СРС-та заседанието беше засекретено и журналистите бяха изведени от залата.

Иван (на 20 г.) и 43-годишният Йосиф били наблюдавани в продължение на 3 месеца. Във вторник при проверка в техен автомобил бил открит пакет с 528 грама кокаин. Последвали претърсване и изземване в ползвани от тях жилищна и стопански постройки, където били намерени 1617 г марихуана, 74 г метамефатмин, 9 г хашиш и MDMA - 5 г.

В приземния етаж на същата им били открити и 186 саксии с марихуана. Помещението било оборудвано със специални уреди за отглеждане й - осветление, напояване, вентилация и изолация. На втория етаж в жилището пък в ракла полицаите попаднали на 44 900 евро. Парите са иззети.

Окръжният съд прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение обвиняемите Гендови да са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Магистратите счетоха, че има опасност те да извършат друго престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд.