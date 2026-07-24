Корнелия Нинова защити Теменужка Петкова: Изказването на Проданов е отвратително

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Корнелия Нинова защити бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова.

В четвъртък по време на спор за дефицита в бюджета шефът на бюджетната комисия Константин Проданов използва обидни думи по адрес на Петкова, докато отговаряше на въпроса ѝ.

„Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", изрече Проданов от парламентарната трибуна.

Усетил по реакцията на залата, че е направил недопустим за народен предстаител гаф, той побърза да успокои ситуацията: „Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата, не е бележка, искам да бъда масимално коректно разбран, че става дума за метафора".

Бившата лидерка на БСП написа във фейсбук профила си, че "изказването на прогресиста Константин Проданов за физическите ѝ качества е отвратително".

Ето какво още пише Нинова:

С Теменужка Петкова сме били и оставаме остри политически опоненти. Спорили сме ожесточено от трибуната на парламента.

Това не ми пречи да определя изказването на прогресиста Константин Проданов за физическите й качества за отвратително.

Жените не сме второ качество хора. Вбесявам се, когато човекът срещу теб няма смислени аргументи в спора и започва да те напада сексистки и за физически характеристики. Това е израз на крайно безсилие. На лошо възпитание.

А при конкретния човек, в случая Проданов, става дума за рецидив. Парламентарната им група пък му ръкопляскали. Потресаващ цинизъм.

Въпросът е принципен. И тук всички, независимо от политическите си различия, трябва да застанем като един срещу тази арогантност, наглост и самозабравяне. И да я осъдим.