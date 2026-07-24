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Глобиха двама чужденци, къпали се в Рибното езеро в Рила, съобщиха от Национален парк "Рила".

Парковата охрана отново санкционира двама чужди граждани, нарушили режимите в Националния парк.

На 20 юли 2026 г., при съвместен обход на служители „Паркова охрана и контрол" на паркови участъци „Дупница" и „Говедарци" са установени двама чужди граждани, навлезли в езеро Рибното, на територията на Национален парк „Рила". На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.