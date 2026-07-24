ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Минаването през тунел "Витиня" е безопасно сл...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23277852 www.24chasa.bg

Глобиха двама чужденци, къпали се в Рибното езеро в Рила

Тони Маскръчка

2440
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Глобиха двама чужденци, къпали се в Рибното езеро в Рила. СНИМКА: НП "Рила"

Глобиха двама чужденци, къпали се в Рибното езеро в Рила, съобщиха от Национален парк "Рила".

Парковата охрана отново санкционира двама чужди граждани, нарушили режимите в Националния парк.
На 20 юли 2026 г., при съвместен обход на служители „Паркова охрана и контрол" на паркови участъци „Дупница" и „Говедарци" са установени двама чужди граждани, навлезли в езеро Рибното, на територията на Национален парк „Рила". На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.

Глобиха двама чужденци, къпали се в Рибното езеро в Рила. СНИМКА: НП "Рила"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия