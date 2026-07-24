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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23277870 www.24chasa.bg

Съпругата на полицай от Първомай убита с 9 удара с нож

Ваня Драганова

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Ивелин Цветанов в съда в Пловдив

Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу бившия приятел на дъщеря й Ивелин Цветанов

45-годишната Димитрина Грозева, съпруга на полицай от Първомай, е убита с 9 удара с нож. Това става ясно от съобщението на Окръжната прокуратура в Пловдив за внесения срещу обвинения в убийството й бивш приятел на дъщерята на семейството Ивелин Цветанов.

Цветанов ще бъде съден за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. По делото е установено, че на 18 август м. г. 23-годишният сега мъж пристигнал с лек автомобил в Първомай. Успял да влезе в дома на пострадалата жена, като й нанесъл с нож девет прободно-порезни рани. Тя издъхнала от кръвозагуба, а тялото ѝ намерил 18-годишният ѝ син Атанас. В това време баща му Здравко Грозев бил на работа.

 Ивелин Цветанов беше задържан по-късно от полицейски служители в София. Оттогава е в ареста, въпреки че направи няколко опита да излезе на свобода. 

Ивелин Цветанов в съда в Пловдив

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