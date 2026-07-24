42 000 евро за Дара, 36 хил. за Папи Ханс спряха бюджета за празника на Варна

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Финансовата комисия отказа да одобри 153 420 евро за концерта за Деня на Варна заради високите хонорари на изпълнителите

Хонорарът от 42 000 евро, предвиден за певицата Дара и балета ѝ от шестима танцьори, се превърна в основната причина общинските съветници да не одобрят план-сметката за празничния концерт по случай Деня на Варна.

Финансовата комисия към Общинския съвет отхвърли предложението за общ бюджет от 153 420 евро, като поиска администрацията да внесе нов разчет с по-реалистични разходи.

От представената финансова рамка става ясно, че най-голямото възнаграждение е предвидено именно за Дара – 42 000 евро. За Папи Ханс са заложени 36 000 евро, докато за група Innerglow са предвидени 5000 евро, а за The Center World – 2500 евро.

Именно размерът на хонорарите предизвика най-сериозните въпроси по време на заседанието.

Според общински съветници направена справка показва, че преди спечелването на конкурса „Евровизия" възнаграждението на Дара за участие е било между 10 000 и 15 000 лева. По думите им дори при корпоративни събития хонорарите ѝ са били значително по-ниски от сумата, предвидена в настоящата план-сметка.

Подобни сравнения бяха направени и за Папи Ханс. Съветници посочиха, че участията му на общински празници са били в диапазона между 5000 и 10 000 лева, а корпоративните му ангажименти – между 10 000 и 20 000 лева, което също е далеч под заложените 36 000 евро.

Освен артистичните хонорари, значителна част от бюджета е предвидена за техническото обезпечаване на концерта. В разчетите фигурират 17 040 евро за сценично осветление, 16 850 евро за LED екрани, както и средства за озвучаване, охрана, медицинско обслужване, авторски права, логистика и изхранване на изпълнителите.

Детайлната план-сметка беше представена, след като през миналия месец Общинският съвет вече отказа да отпусне първоначално поисканите около160 хил. евро. Тогава мотивът беше липсата на конкретна програма и разбивка на разходите.

След новото обсъждане финансовата комисия отново не даде зелена светлина на предложението. Съветниците заявиха, че очакват до заседанието на Общинския съвет на 30 юли администрацията да внесе преработен вариант с по-реалистична финансова рамка.

Според тях Варна трябва да отбележи достойно своя празник и концертът до Пантеона да се състои, но не за сметка на разходи, които според тях не са достатъчно аргументирани.

На същото заседание комисията оряза сериозно и бюджета за Международния литературен фестивал „Море от книги". Вместо поисканите 19 294 евро, беше одобрено финансиране в размер на 3770 евро, предназначено единствено за три разходни пера – шатра на Варненската митрополия, две шатри за варненски издателства и официалното откриване на фестивала.

За разлика от тях, инициативата „Най-дългата вечеря", организирана от район „Аспарухово", получи по-голяма подкрепа. Финансовата комисия увеличи предвидената субсидия от 15 000 на 20 000 евро, като аргументът беше, че проявата вече 12 години се е утвърдила като една от най-посещаваните летни инициативи във Варна и всяка година привлича все повече участници.