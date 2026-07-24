ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Минаването през тунел "Витиня" е безопасно сл...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23278036 www.24chasa.bg

Румънски шофьор на камион опита да прегази гранични полицаи в Русе

4536
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тир. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

55-годишен румънски шофьор на камион се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура.

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи, съобщава БНТ. 

По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.

Тир. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия