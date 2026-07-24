Румънски шофьор на камион опита да прегази гранични полицаи в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

55-годишен румънски шофьор на камион се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура.

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи, съобщава БНТ.

По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.