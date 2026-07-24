"Промяната" призова Йотова да наложи вето на бюджет 2026

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Призоваваме президентът Илияна Йотова да наложи вето на тези 3 закона за бюджета - на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет.

За това призова лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в Народното събрание минути, след като бюджет 2026 бе окончателно приет в пленарната зала.

"Току-що приетият бюджет е погром над гражданите, бизнеса и подарък за олигархията", категоричен бе Василев.

Според него текстовете на закона съдържат няколко противоконституционни разпоредби: премахването на текстовете за детската болница, за ремонт на църкви, джамии и други храмове и за общинските проекти.

"Текстовете за детската болница бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам, без значение политическите единоборства и партиите в парламента. За пръв път имаме партия - "Прогресивна България", която отказа да гласува текстове за детската болница. Текстовете за общинските проекти, които присъстват от 2024 г. във всеки бюджет, отново не присъстват и за пръв път имаме ситуация, в която един министър еднолично ще се разпорежда с 1 млрд. евро за общините и ще преценява кога, къде и при какви условия ги дава", каза лидерът на ПП.

"Това е подмяна на управленския мандат, който българите гласуваха на Румен Радев. Този бюджет работи за олигархията не за интереса на гражданите", категоричен бе той.

И допълни, че преди да внесат искането си за вето до президента Йотова, пускат петиция срещу план-сметката на ПБ.

Очаквайте подробности!