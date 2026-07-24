Финансовата комисия спря обновяването на Летния театър във Варна

Решение на комисията „Финанси и бюджет" към Общинския съвет поставя под риск изпълнението на проекта за обновяване на Летния театър във Варна и може да застраши осигуреното европейско финансиране. За това предупредиха представители на общинската администрация по време на заседание на ресорната комисия.

Повод за опасенията е решението на финансовата комисия да изключи предвиденото финансиране за обекта до провеждането на конкурс за идеен проект. Според администрацията подобна промяна на този етап прави практически невъзможно изпълнението на проекта в одобрения му вид и в договорените срокове.

Ръководителят на проекта Елис Рахимова припомни, че още в началото на 2025 г. Общинският съвет е одобрил необходимото съфинансиране. С него е допуснато и предварително изпълнение, като местният парламент е поел ангажимент ежегодно да осигурява необходимите средства за периода 2026–2029 г.

По думите ѝ, след одобряването на проектното предложение и предвид кратките срокове за реализация общината вече не разполага с технологично време да променя параметрите и начина на възлагане на проекта.

Рахимова обясни още, че сградата на Летния театър не е недвижима културна ценност, но попада в историческото ядро на Морската градина. Това означава, че всички проектни решения подлежат на задължително съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.

По думите ѝ техническата спецификация вече определя допустимите намеси, които предвиждат запазване на характерния архитектурен облик на театъра, зелената среда и традиционните материали, включително използването на балчишки камък. Проектирането ще се извършва поетапно в рамките на инженеринга, като всяка фаза ще преминава през контрол и необходимите съгласувателни процедури.

Според Рахимова до края на 2026 г. трябва да бъде сключен договор за възлагане на строителните дейности. Всяка промяна на вече одобрения подход създава риск проектът да не бъде реализиран в срок.

Общата стойност на обновяването е 6,5 млн. евро, като безвъзмездното европейско финансиране възлиза на 4,9 млн. евро.

Директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми" Мая Иванова припомни, че Община Варна вече е поела ангажимент пред партньорите си да изпълни проектите, включени в концепцията за интегрирани териториални инвестиции.

Тя предупреди, че ако проектът за Летния театър не бъде реализиран в договорените срокове, съществува реална опасност общината да загуби европейското финансиране и да бъде принудена да осигури необходимите средства изцяло от собствения си бюджет.