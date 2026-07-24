Приключи първият етап от инициативата за гражданско участие в опазването на зелените площи в Русе

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Завърши приемането на заявления за включване в експертния състав от външни специалисти и в доброволческата мрежа за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на община Русе.

В определения срок в Община Русе постъпиха общо 16 заявления – 2 за включване в експертния състав от външни специалисти и 14 за участие в доброволческата мрежа, съобщиха от общината.

Инициативата на местната администрация има за цел да изгради устойчив механизъм за активно участие на специалисти и граждани в опазването и развитието на зелената система. Външните експерти ще подпомагат администрацията при разглеждането на случаи с висок обществен интерес, свързани със състоянието, поддържането и развитието на зелените площи на територията на общината, като предоставят професионални становища и експертна подкрепа.

Доброволческата мрежа ще обедини граждани, които желаят активно да се включват в дейности по поддържане на новозасадена растителност, реализиране на кампании по озеленяване, грижа за паркове и междублокови пространства, както и в други инициативи, насочени към подобряване на градската среда.

Предстои разглеждане на подадените документи и предприемане на следващи действия по сформиране на експертната работна група и доброволческата мрежа.