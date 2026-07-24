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ДБ за бюджета: Не може да продължаваме с безпилотния самолет, трябват реформи

Елица Чупарова

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"Демократична България" СНИМКА: 24 часа

Не можем да продължаваме с безпилотния самолет, трябват спешни реформи.

Това заяви финансовият експерт от "Демократична България" Мартин Димитров пред журналисти в Народното събрание, след като бе приет държавния бюджет за 2026 г.

"Няма план за реформи, а това оставя България не само в бюджетна криза. Има някои спешни неща - няма пилоти в самолета, защото дефицитът расте неконтролируемо", каза Димитров. И бе категоричен, че има нужда от реформи, с които дефицитът в бюджета за 2027 г. да влезе в рамката от 3%. В сега приетият бюджет дефицитът е 5,7%, което е рекордно за страната ни и ни поставя в процедура по свръхдефицит.

"Премиерът Румен Радев трябва да разбере, че днес дните му на спокойствие изтекоха, той сам се вкара в криза, която спешно трябва да бъде решавана. Няма 100 дни", каза още депутатът от ДБ.

"Предлагахме решения, предлагахме и реформи как разходите да бъдат оптимизирани: на тази база трябва да се стъпи, за да може България да бъде стабилизирана. Малко стъпки ни делят от тази криза, да изпаднем в опасната спирала на Румъния и Гърция", допълни той.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Демократична България" СНИМКА: 24 часа

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