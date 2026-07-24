Теменужка Петкова: Румен Радев и ПБ да се извинят за скандалния бюджет, има защо

Премиерът Румен Радев и "Прогресивна България" да се извинят за скандалния бюджет, който приеха. Има защо.

Това заяви бившата финансов министър Теменужка Петкова, след като окончателно бе приет държавният бюджет за 2026 г.

"В края на миналата година тогавашният президент Румен Радев се извини на бизнеса за проектобюджета за 2026 г., внесен от кабинета "Желязков". Аз обаче смятам, че сега е моментът вече премиерът Радев, да се извини за неговия проект за закон за държавния бюджет", каза Петкова.

"Приходите в новата план-сметка са със 778 млн. евро по-малко спрямо проектобюджета на Росен Желязков. Това на практика показва, че тяхната амбиция по отношение на събираемостта, е силно занижена. А те обещаха да се борят с олигархията. Както виждаме, те се борят много успешно, но с държавните служители: първо се заеха с тях в рамките на този проектозакон", обясни бившият финансов министър.

Тя сравни и разходите с бюджета, който бе изготвила в края на миналата година: "Разходите са с 2,8 млрд. евро, спрямо предложените от нас. Тези за капиталови инвестиции са с 2,5 млрд. повече. Какво ще правят те с тези повече капиталови разходи", запита Петкова.

Според нея "едно от най-страшните неща" в проектобюджета е рекордният дефицит от 5,7%.

"Това означава много по-високи разходи за лихви, по-голяма задлъжнялост на България, много по-висока инфлация и задлъжняване на следващите поколения - нашите деца и внуци. Това ни предлага бюджет 2026", заяви бившият финансов министър.

"Наред с това скандално колегите от "Прогресивна България" отрязаха субсидията за вероизповеданията с 25%, при положение, че миналата година я увеличихме. Сега те посегнаха и на тях. Направиха скандална промяна и в Кодекса на труда през заключителните разпоредби на бюджета. През нея внасят съществена промяна в трудовото законодателство, като променят начина на определяне на трудовия стаж. Нормативната уредба е сериозно променена: всички, които работят на 4-часов работен ден трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуски и ще имат по-малко прослужено време", каза още тя.

Напомни още, че в новия бюджет е вписано и увеличаване на цената на винетките с 30%.

"От ПБ успяха да премахнат и приложение № 3 от закона за бюджета. Откакто беше приета през 2024 г., тази мярка работи изключително добре. Общините си предлагат проекти, важни за съответните региони, а сега ще преценява един - единствен човек на кои общини ще се плати и на кои няма да се плати.

Като реши, регионалният министър Иван Шишков ще има възможност да договаря с кмета промяна в параметрите на съответния проект или споразумение", обясни Теменужка Петкова.

"Скандално е, че за детската болница няма нито евро. От 2022 г. всяка година, в годишния закон, има предвиден текст за изграждането й, но очевидно приоритетите на ПБ са различни", категорична бе тя.

"Това предлагат от ПБ в закона за бюджета - скандален закон с изключително раздути разходи, рекорден дефицит и дълг от 10,1 млрд. евро, които правителството ще поеме до края на годината. А с удължителния закон за бюджета твърдяха, че необходимият им дълг ще е 3,8 млрд. Виждаме, че това не е така. Затова сега е моментът "Прогресивна България" да се извини за бюджета за 2026 г. на гражданите - има за какво", обобщи Петкова.

Бюджет 2026 бе приет с гласовете на "Прогресивна България". "За" гласуваха 125 депутати от управляващата парламентарна група. "Против" бяха 84 депутатите на ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане".

Управляващите оттеглиха предложението си за таван на заплатите в държавните дружества, не промениха позицията си и при прегласуване на текст, който отменя формулата за минималната заплата и на практика я замразява до изработването на нова.

Близо 79 предложения на опозицията не бяха подкрепени от комисията и не получиха шанс и в зала. Не минаха текстове за минималната заплата, за таван на заплатите в бордове на държавни дружества, за увеличаване на майчински през втората година, за нови данъчни облекчения на млади семейства.

Не бяха приети за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Отхвърлени бяха и предложения за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии.

Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Така, шанс да се разминем с процедурата по свръхдефицит вече няма. Държавата трябва да представи фискален план в ЕК за устойчивост на публичните финанси.