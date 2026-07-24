Първият български хуманоиден робот тръгва на срещи с ученици из страната

Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде началото на национална кампания на Министерството на образованието и науката (МОН), която ще срещне учениците с роботи, разработени от български инженери. Инициативата има за цел повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето.

Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева и инж. Методи Димитров – създател на първия български хуманоиден робот и съосновател на компанията RB Labs.

„Партньорството между училището и бизнеса е изключително важно, защото дава възможност децата да развиват практически умения", заяви д-р Таня Панчева. По думите ѝ роботиката и изкуственият интелект ще имат все по-важна роля през следващите години, а МОН ще продължи да подкрепя инициативи, които достигат до повече училища и вдъхновяват учениците да се насочат към науката, технологиите и инженерството. Тя поздрави екипа на инж. Методи Димитров за усилията му да даде възможност на българските деца да се запознаят отблизо с роботиката, съобщиха от образователното ведомство.

Инж. Методи Димитров посочи, че през изминалата учебна година екипът му е реализирал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната. По думите му интересът както от учениците, така и от учителите е бил изключително голям. Сега целта е с подкрепата на МОН инициативата да бъде разширена, така че всеки ученик да има възможност да се срещне с българските роботи. По време на срещата в МОН инж. Димитров беше придружен от Смоуки – един от роботите, които ще посещават училищата в рамките на националната кампания СНИМКА: МОН

По време на срещата в МОН инж. Димитров беше придружен от Смоуки – един от роботите, които ще посещават училищата в рамките на националната кампания. Той демонстрира част от своите възможности, като разговаряше, ходеше, сядаше, изправяше се и дори танцуваше.

Робърт е първият български хуманоиден робот, разработен от компанията RB Labs. Той използва технологии с изкуствен интелект, води разговори с хора в реално време, отговаря на въпроси и разпознава своите събеседници. Сред отличителните му характеристики е възможността да променя дигиталните изражения на лицето си, което прави общуването по-естествено и интерактивно.