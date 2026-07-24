Новата власт задвижи изучаването на религия – внесе промените в парламента

Деца, които не владеят добре български, ще учат в подготвителен клас преди първи

Подкрепа и за по-големи, ако изостават

И новата власт задвижи изучаването на религия в училище. В четвъртък от “Прогресивна България” внесоха в парламента промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се въвежда предмет “Добродетели и религии” като част от задължителните часове в учебния план. Така 3 г. след първото лансиране на идеята догодина новият учебен предмет може да е факт.

Че часове по религия в българските училища ще има от учебната 2027/2028 година, обяви преди време и премиерът Румен Радев. Преди това обаче ще се мине през сериозен обществен дебат, ще бъдат подготвени и съответните учебни пособия, обясни той пред депутатите тогава. Още в първите си седмици като премиер Радев обсъди темата с патриарх Даниил и го увери, че въвеждането на религиите в училище ще бъде задвижено.

“Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и позицията на правителството как да бъде въведен този учебен предмет. Всички учебни пособия по предмета “Религия” са готови, по предмета “Добродетели” тепърва трябва да се разработят. Но трябва сериозен обществен дебат. Не искаме, както се случи миналата година, този закон да противопостави различни обществени групи и да провокира напрежение”, обясни премиерът на депутатите. Увери, че ще има диалог с родителски организации.

Въвеждането на задължителния час по добродетели и религия беше амбиция на бившия образователен министър Красимир Вълчев. Промените в закона дори минаха на първо четене в ресорната комисия на 51-ото НС, но не бяха приети окончателно, защото кабинетът “Желязков” подаде оставка.

Текстовете, които сега “Прогресивна България” внася, са почти идентични с тогавашните. Уточнява се, че изучаването на “Добродетели и религии” ще става по утвърдени от министъра на образованието учебни програми. Изборът ще е на ученика или на родителите. Няма да се пишат оценки. Целите са възпитание в добродетели и изграждане на устойчива ценностна система у децата и учениците, пишат вносителите.

Втори основен акцент в поправките на “Прогресивна България” е, че се създава цялостна нормативна уредба на езиковата подкрепа в системата на предучилищното и училищното образование. Основният повод са резултатите от външни оценявания, които ясно показват, че децата имат нужда от помощ по български.

Създава се подготвителен клас преди 1-и за децата, които не владеят български език в степен, която е необходима за успешното включване в началния етап на образованието - така ще могат да придобият базисни езикови умения и ще бъдат равностойни участници в час с другите деца.

Формата на обучение (дневна, индивидуална или дистанционна) ще е съобразена изцяло с възможностите на конкретното дете. Езикова подкрепа ще има и след постъпването в 1-и клас при необходимост. Това е част от принципа на приобщаващото образование.