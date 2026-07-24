Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

20 - 24 юли 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- положен беше последен пласт плътен асфалтобетон по ул. „Киев" с прилежащите уширения за паркиране в участъка между ул. „Будапеща" и подхода към жил. блок „Добри Христов", както и по последния участък от локалното пътно платно на ул. „Рига";

- продължават строителните дейности по благоустрояване на парковата територия в източната част на Парка на младежта, в района на тенис кортовете, зоната за свободна разходка на домашни кучета и детската площадка. Положени бяха ограничителни бетонови ивици за новите алеи, започна изграждането на основен пласт от трошено-каменна фракция по алеите, а също така беше завършено изграждането на ново алейно осветление с нова подземна кабелна захранваща мрежа и паркови стълбове с LED осветители;

- монтирани бяха нови самонивелиращи чугунени капаци на ревизионните шахти по новоремонтираната ул. „Братислава" в участъка между ул. „Прага" и ул. „Рига";

- положени бяха нови настилки на тротоара северно от жил. блок „Найден Киров" по ул. „Борисова", както и по последния участък от тротоара на новоремонтираната ул. „Константин Димчев";

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на ул. „Даскал Аверкий", ул. „Мария Луиза", ул. „Петрохан", ул. „Рига", ул. „Света Петка" и ул. „Стоян Заимов";

- положена беше хоризонтална пътна маркировка по бул. „Липник", бул. „Неофит Бозвели", бул. „Христо Ботев", ул. „Борисова" и ул. „Майор Атанас Узунов", както и маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране по ул. „Духовно възраждане", пред жил. блок 106 в кв. „Чародейка – юг", пред вх. Б на жил. блок „Рупел" в кв. „Здравец – север 1" и за обозначаване на таксиметрови стоянки по ул. „Тодор Икономов";

- отстранени бяха опасни пропадания по алея „Възрожденци" в Парка на младежта и по тротоарна площ на бул. „Христо Ботев";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти по бул. „Цар Освободител";

- извършено беше почистване на строителни и растителни отпадъци и разстилане на хумусна почва в зелените площи на обновените околоблокови пространства при жил. блокове „Голям Богдан" и „Странджа планина" в кв. „Родина 1";

- инсталирани бяха два индустриален аератора с видима водна архитектура на повърхността на голямото езеро в лесопарк „Липник";

- монтирани бяха нови LED улични осветителни тела и захранваща мрежа по ул. „Арда" в гр. Мартен;

- извършен беше ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на уличното осветление по участъци на бул. „Генерал Скобелев", бул. „Липник" (включително възстановяване на захранваща мрежа), бул. „Христо Ботев", ул. „Боримечка" (включително ремонт на захранваща мрежа), ул. „Борисова", ул. „Даме Груев", ул. „Коледница" (включително изграждане на нова захранваща мрежа), ул. „Мария Луиза", ул. „Преспа", ул. „Цариброд", както и по уличната мрежа на гр. Мартен (включително подмяна на електронни часовници за управление на външното осветление) и с. Николово;

- извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности по външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на жил. блок 33 в кв. „Дружба 3";

- монтирани бяха общо 50 линейни метра нови тръбно-решетъчни предпазни огради по бул. „Съединение";

- монтирани бяха 3 нови комплекта и бяха подменени 2 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 5 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършена беше текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител" с бул. „Съединение", ул. „Тулча" с ул. „Цветница" и ул. „Студентска", както и на бул. „Липник" с ул. „Котовск" и ул. „Иван Ведър";

- през периода в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, oсиновени бяха 8, кастрирани – 20, ваксинирани – 16, а на 4 кучета бяха направени тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания. По местата им бяха върнати 8 обработени безстопанствени кучета;

- по график бяха измити бул. „Съединение", ул. „Св. Наум", района около кръговото кръстовище преди УМБАЛ „Канев", бул. „Придунавски", бул. „Цар Фердинанд", ул. „Изола планина", ул. „Гео Милев", ул. „Еленин връх", ул. „Студен кладенец", ул. „Стрешер планина", ул. „Мальовица", ул. „Клисура", ул. „Чипровци", ул. „Тича", ул. „Лозен планина".

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава провеждането на събитията от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- продължава организацията за отбелязването на годишнината от създаването на Военноморските сили в Русе, която ще се проведе на 3 август;

- проведени бяха организационни срещи и дейности, свързани със събитието „Ритми без граници", което ще се проведе на 26 и 27 юли;

- приети бяха отчети за изпълнението на проектите по програма „Култура";

- проведена бе работна среща по проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от Община Русе";

- извършени бяха проверки в ДГ „Радост" и ДГ „Слънце", във връзка с постъпили сигнали;

- изготвена бе покана за възпоменателната церемония по случай 158 години от гибелта на Стефан Караджа, която ще се проведе на 30 юли от 18:30 ч. пред паметника на героя, намиращ се в близост до Градските хали;

- продължават дейностите, свързани с подготвянето на бюджет в ресор „Образование";

- разпределени бяха целеви средства за познавателни книжки и учебници за деца и ученици от общински образователни институции;

- проведена бе процедура по разрешаване формирането и осигуряване до финансирането на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- сключен бе договор за предоставяне на социалните услуги „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск" със Сдружение „SOS Детски селища България";

- на 21 юли бе проведено обществено обсъждане на проекта на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г., организирано в изпълнение на нормативните изисквания за планиране на социалните услуги;

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

- консултирани бяха 12 души, извършени бяха 20 домашни посещения, подадени бяха 8 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- консултирани бяха 110 лица за механизъм „Лична помощ";

- постъпиха 98 заявления за ползване на лична помощ и за кандидат асистенти;

- изготвени бяха 98 трудови договора и 98 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1639 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

- на 24 юли бе обявено класирането за прием на деца в общински детски ясли;

- създадена бе организация за провеждане на Общинска програма „Академия за родители към Община Русе", която ще се проведе на 30 юли от 10 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов", като срещата ще се проведе под знака на предстоящата Световна седмица на кърменето, която се отбелязва ежегодно през първата седмица на месец август;

- консултирани бяха 9 семейства с новородени деца и бяха приети 5 заявления по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- специалистите по ранно детско развитие на Община Русе посетиха по график Детски ясли 1, 9 и 15 и проведоха дейности, насочени към стимулиране на груба моторика и ерготерапевтична игра за затвърждаване на сетивните възприятия. Дискутирани бяха индивидуални казуси, които бяха свързани с говорното развитие и бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите в детските ясли бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;

- екипът на Превантивно-информационния център организира и проведе творческо занимание и две спортни тренировки от СК „Захариев файт тийм" по програма „Спорт за свободен живот" с децата потребители на Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Дружба" и кв. „Чародейка", където консултираха 7 жени за съвместната кампанията на Община Русе и КОЦ – Русе за безплатни профилактични прегледи за здравно неосигурени жени. Консултирани бяха 35 лица за Закона на здравното осигуряване, за превенция на заразяване летни вирусни инфекции, оказано бе съдействие на 22 лица за попълване и подаване на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление и за еднократна финансова помощ за ученици от 1 до 4 клас, както и на 9 лица за извършване на медицински прегледи;

- изготвени бяха 35 карти за хора с трайни увреждания;

- на 21 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Св. Димитър Басарбовски".

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изпълнението на обект „Основен ремонт на бул. „Съединение" в гр. Русе". През периода беше положен първи пласт (биндер) асфалтова настилка, положен беше вторият – износващ пласт асфалтова настилка, частично беше изпълнена тротоарната настилка, положени бяха бордюрите по цялото трасе и беше извършена подготовка за поставяне на пътните знаци за постоянната организация на движението;

- продължава изпълнението на обект „Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора „Възраждане" в УПИ I-102, кв. 337, ул. „Алеи Възраждане" №86, ж.к. „Възраждане", гр. Русе, и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания за предоставяне на услугата „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

- продължава изпълнението на обект „Ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на отдел „Култура" на ул. „Цариброд" №3". През периода беше изпълнявана финишната мазилка по фасадите, продължиха реставрационните работи по фасадните елементи, покривните ремонтни дейности и ремонтът на дървената дограма;

- продължава изпълнението на обект „Спортна зала в СУ „Васил Левски", находяща се в УПИ I – Училище, кв. 848, ж.к. „Дружба 1", ул. „Гео Милев" №1;

- продължава изпълнението на обект „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства", находящ се в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1559, с административен адрес гр. Русе, ул. „Тракция" №25;

- продължава изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за гараж и работилница за машинния парк на Кметство Басарбово", разположен в УПИ IX-20, кв. 9, с. Басарбово;

- продължава изпълнението на строително-монтажните работи по обект „Изграждане на дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III";

- продължава изпълнението на текущия ремонт на помещенията на третия етаж в сградата на ДМСГД, предназначени за временното настаняване на потребителите от Дом за стари хора „Възраждане". През периода приключи полагането на нови настилки от гранитогрес и пластмасови первази. Продължиха боядисването на тавани и стени с латекс, подмяната на дървени врати и прозорци, ремонтите в санитарните възли, подмяната на санитарно оборудване и останалите довършителни дейности;

- продължава изпълнението на обект „Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста" в поземлен имот с идентификатор 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, бул. „Трети март" №55;

- през периода 20 – 24 юли 2026 г. служителите на отдела извършиха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината по сигнали на граждани и разпореждания на контролни органи, за които бяха съставени съответните протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- проведен беше младежкият лагер „Активни за общността" в рамките на проект BG-RRP-1.008-0008-C01 „Изграждане на Международен младежки център – Русе" с участието на представители на Младежки парламент – Русе и млади хора от уязвими групи. Чрез интерактивни дейности, екипни предизвикателства и доброволчески инициативи участниците развиха умения за лидерство, работа в екип, ефективна комуникация и активно гражданско участие;

- проведен беше младежкият конгрес „NEXT LEVEL" – Младежки конгрес за развитие, кариера и успех, организиран в рамките на проект BG-RRP-1.008-0008-C01 „Изграждане на Международен младежки център – Русе". Събитието събра млади хора, които се включиха в лекции, дискусии и срещи, посветени на личностното развитие, кариерната реализация, предприемачеството и активното участие в обществения живот;

- извършена бе организация на Skate Fest Русе, който ще се проведе на 25 юли в скейт зоната на Парка на младежта. Фестивалът е част от проект BG-RRP-1.008-0008-C01 „Изграждане на Международен младежки център – Русе" и е насочен към насърчаване на активното участие на младите хора, неформалното учене и включването им в дейностите на Международния младежки център – Русе;

- извършена бе организация на събитието „Младежка лаборатория за творчество и инициативи", което ще се проведе на 24 юли на сцената и площада пред сградата на Община Русе в рамките на проект BG-RRP-1.008-0008-C01 „Изграждане на Международен младежки център – Русе". Инициативата ще предостави възможност на младите хора да представят свои идеи, творчески проекти и инициативи и ще насърчи активното им участие в обществения живот;

- извършена бе организация на празничното тържество „Еньовско веселие", което ще се проведе на 24 юли в с. Бъзън като заключително събитие по проекта „Лято сред природата", реализиран с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух";

- в направление „Търговия" бяха издадени пет разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което се осигури законосъобразното упражняване на търговска дейност на открито;

- през периода бяха издадени пет удостоверения за регистрация на апартаменти за гости и беше извършена регистрация на една стая за гости;

- след проведения на 30 юни публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, бяха изготвени и връчени осем заповеди за спечелили тръжната процедура, като се изготвят и съответните договори;

- бяха отдадени под наем пет обекта – части от сгради за поставяне на автомати за топли и безалкохолни напитки, както и терен за поставяне на електромеханична люлка в Парка на младежта;

- подготвена беше нова тръжна процедура за отдаване под наем на дванадесет обекта – общинска собственост;

- продължава косенето на трева по парцелите и празните пространства в двата гробищни парка по график.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха работни срещи и организационни дейности във връзка с подготовката на световен и европейски шампионат по водомоторен спорт;

- оказано бе съдействие при подготовката на терен и бяха проведени работни срещи във връзка с посрещането на участниците в международната регата TID;

- оказано бе съдействие при организацията и беше взето участие в мотивационния младежки форум „Next Level";

- организирано бе награждаването на състезателката по плуване Ан-Мари Младенова за спечелване на 5 златни медала и подобряване на дългогодишен национален рекорд по плуване;

- взето беше участие в обучение по проекта за изграждане на Международен младежки център – Русе;

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове и бяха извършени посещения на спортни обекти;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион във връзка с провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 г.;

- монтирани бяха шатри на площада пред сградата на Община Русе за провеждането на събитието „Младежка лаборатория";

- подготвена беше спортна зала „Дунав" за провеждането на лагер-сбор на националния отбор по баскетбол за девойки до 18 години;

- подготвен беше хостелът в лесопарк „Липник" за настаняване на състезатели;

- възпитаничката на Вокално студио за поп и джаз „Икономов" към Общинския младежки дом – Русе Цветелина Топалова взе участие в тържествената церемония по случай 189 години от рождението на Васил Левски;

- представители на Общинския младежки дом и Младежкия парламент взеха участие в конференцията „Next Level";

- продължава провеждането на летните академии към Общинския младежки дом съгласно предварително обявения график.