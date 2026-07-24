Кметът на столичния район „Изгрев“: Възпитател в ясла упражнявал насилие над деца

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Възпитател в Столична детска ясла „Проф. д-р Иван Митев" в столичния район „Изгрев" е упражнил насилие над няколко деца. За това съобщи кметът на района д-р Делян Георгиев във Фейсбук.

По думите му, съвместна проверка на районната администрация и служители на Първо районно управление е установила, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как служителката удря деца, влачи ги по пода и ги дърпа за ушите.

Проверката е била разпоредена след сигнал от родители. След установяване на случая районната администрация е сезирала прокуратурата и МВР. Изпратено е и официално писмо до директора на детската ясла с искане за незабавно дисциплинарно уволнение на възпитателката.

„Подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да понесе отговорност за действията си", заявява кметът.

Той допълва, че очаква ръководството на детската ясла да предприеме незабавни действия съгласно трудовото законодателство, а компетентните институции да приключат проверката в най-кратък срок. Кметът заявява още, че лично ще следи развитието на случая.