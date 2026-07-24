Жена получи глоба за каране в аварийната лента въпреки временна организация на пътя

Искам да предупредя всички, които преминават през участъка Джъмбо – Яна. Получих призовка за движение в аварийната лента. Това заявява жена, получила призовка за движение в аварийната лента на пътя Джъмбо-Яна в публикация във Фейсбук. Тя посочва, че в района има временна организация на движението, при която според поставените от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) знаци и публикуваната информация оставал с впечатлението, че аварийната лента може временно да бъде използвана.

"Проблемът е, че в този участък има временна организация на движението и според поставените от АПИ знаци, както и информацията, публикувана от тях, остава впечатлението, че аварийната лента временно може да се използва", добавя тя.

"След второ посещение в КАТ обаче разбрахме, че те не работят по тази временна организация и прилагат общите правила за движение по автомагистрала. С други думи – въпреки поставените знаци, според КАТ движението в аварийната лента не е разрешено. Споделям това, за да предупредя и други шофьори, защото очевидно има разминаване между временната организация на движението и начина, по който тя се прилага. Бъдете внимателни!", разказва още тя.