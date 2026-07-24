ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радина Боршош с мъжа си в Прага, но без бебето

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23278684 www.24chasa.bg

Жена получи глоба за каране в аварийната лента въпреки временна организация на пътя

3932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пътният участък Джъмбо – Яна СНИМКА: Фейсбук/Елеонора Васкова

Искам да предупредя всички, които преминават през участъка Джъмбо – Яна. Получих призовка за движение в аварийната лента. Това заявява жена, получила призовка за движение в аварийната лента на пътя Джъмбо-Яна в публикация във Фейсбук. Тя посочва, че в района има временна организация на движението, при която според поставените от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) знаци и публикуваната информация оставал с впечатлението, че аварийната лента може временно да бъде използвана.

"Проблемът е, че в този участък има временна организация на движението и според поставените от АПИ знаци, както и информацията, публикувана от тях, остава впечатлението, че аварийната лента временно може да се използва", добавя тя. 

"След второ посещение в КАТ обаче разбрахме, че те не работят по тази временна организация и прилагат общите правила за движение по автомагистрала. С други думи – въпреки поставените знаци, според КАТ движението в аварийната лента не е разрешено. Споделям това, за да предупредя и други шофьори, защото очевидно има разминаване между временната организация на движението и начина, по който тя се прилага. Бъдете внимателни!", разказва още тя. 

Пътният участък Джъмбо – Яна СНИМКА: Фейсбук/Елеонора Васкова
Пътният участък Джъмбо – Яна СНИМКА: Фейсбук/Елеонора Васкова
Пътният участък Джъмбо – Яна СНИМКА: Фейсбук/Елеонора Васкова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина