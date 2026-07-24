Почина архимандрит Йоан – дългогодишен игумен на Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон“

Починал е архимандрит Йоан Страшников – дългогодишен игумен на Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон".

На 22 юли 2026 г., след кратко боледуване, се престави в Господа Негово Високопреподобие архимандрит Йоан /по л.к. Сотир/ Иванов Страшников, игумен на Правешки манастир "Св. вмчк Теодор Тирон" и енорийски свещенослужител и председател на църковните настоятелства при църквите „Св. Арх. Михаил" – с. Осиковица и "Успение Богородично" – с. Осиковска Лъкавица, Ботевградска духовна околия, Ловчанска епархия, съобщиха от епархията във Фейсбук.

"Негово Високопреподобие архимадрит Йоан ( със светско име Сотир Иванов Страшников) е роден на 25 септември 1937 г. в с. Бобошево, Дупнишка околия, неговите предци са били Свещеници, както и баща му. Завършва средното си образование в родното си място. През 1959 г. завършва Учителския институт в гр. Ст. Димитров (сега гр. Дупница), със специалност математика и физика. Рабити като учител по математика, създава семейство, има две деца - син Ивайло и дъщеря Мария", добавят оттам.

"След пенсионирането и кончината на съпругата си приема монашески постриг на 6 април 2000 г. в Правешкия манастир "Св. вмчк Теодор Тирон". Ръкоположен е за йеродякон на 2 май 2000 г. в църквата "Възнесение Господне" - Ботевград, а на 14 май същата година за йеромонах в катедрален храм "Св. Троица" - Ловеч от Преосвещения епископ Нестор, викарий на Ловчанския митрополит Григорий. От 1 юли 2000 г. е назначен за игумен на Правешкия манастир "Св. вмчк Теодор Тирон". Възведен е в архимандритско достойнство от Ловчанския митрополит Гавриил", добавят от епархията.

"Архимандрит Йоан е член на Ловчанския епархийски съвет от 2009 до 2017 г. Заупокойната св. Литургия, с начален час 9:30 ч., опелото и погребението ще се отслужат на 25 юли 2026 г. в манастир "Св. вмчк Теодор Тирон" - гр. Правец, и ще бъдат възглавени от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил

Бог да прости отец Йоан! Вечна и блажена да бъде паметта му!", завършват оттам.

Поклонението ще се състои на 25 юли 2026 г. (събота) от 11:00 часа в Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон".