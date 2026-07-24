Депутатката Диамант защитава Проданов, не бил обидил точно Теменужка Петкова

Депутатката Ирина Асиова-Диамант се обяви в защита на своя колега Константин Проданов, срещу когото се надигна вълна от недоволство след непремереното му изказване в Народното събрание, насочено срещу Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Снощи споровете в пленарната зала на парламента за наследения дефицит в бюджета, които продължаваха няколко дни, очевидно изнервиха депутата от „Прогресивна България".

В разгара им шефът на бюджетната комисия Константин Проданов в опит да отговори на бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова използва обидни думи и веднага се постара да омаловажи станалото.

„Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", изрече Проданов от парламентарната трибуна. Някои от колегите му ръкопляскаха. Други негодуваха и той опита да се извини като каза, че думите му били метафора.

За "метафората му" обилно се изказа във фейсбук още снощи депутатката Диамант като обясни, че колегата й е много възпитан човек и никога не би обидил жена. Това важало за всички от "Прогресивна България".

"Виждам, че се надига фейсбук цунами от хейт срещу колегата Константин Проданов, че и аз съм намазала хейт покрай него от няколко лица с отпаднала необходимост, но за тях след малко. По реда си: метафората за глътнатия корем Проданов я използва още в предизборния диспут с Асен Василев и още тогава стана ясно, че говори за моментната финансова снимка, която не показва цялата картина, написа Диамант.

"Използва я в дебатите около бюджета, които снощи продължиха до полунощ. Дебати, в които защити позицията на "Прогресивна България" срещу бившата министърка на финансите Теменужка Петкова. Константин Проданов никога не е коментирал конкретните телесни параметри на депутатката от ГЕРБ. Репликата започна с „Уважаема, госпожо Петкова", защото така изисква парламентарният протокол. Но думите, които последваха, не се отнасяха до нейния корем, а до фискалната картина на държавата. Метафора, която Константин Проданов обича да използва, но явно ще спре", продължи тя..

"Фактът, че някои избраха да я изтълкуват като лична обида, не променя първоначалния ѝ смисъл. А след като стана ясно, че думите са били възприети по различен начин, той се извини публично от парламентарната трибуна, а Теменужка Петкова прие извинението с ръкопляскане.

Всеки, който иска да вярва в обратното е или много глупав, или долен манипулатор. Вие си изберете кое искате да сте. А сега за няколкото личности с отпаднала необходимост, които си позволиха да ме коментират в социалните мрежи. Едната е изпълзяла от миазмата на платеното драскачество, не искам да употребявам думата журналистика. Това е твърде обидно за професията, която аз и майка ми упражняваме. Това лице, даже и лице не е подходящият термин, си е позволило дори да намеси покойния ми баща, който беше началник на милицията в родния й град Петрич, за когото още се носят легенди там. Нищожество, от теб ще остане само смрад и купчина биоотпадък.

Другата пък личност с отпаднала необходимост с професия на психиатър сформира коалиция на "Желаещите да влязат във властта" и като остана на изтривалката сега вие оттам в жалките си постове.

Когато Радев лично ме покани да вляза в политиката ми каза следното: и да знаеш, че ще е грозно. Ще прочетеш за себе си такива неща, че няма да се познаеш. Но аз се познавам. И повод за този пост в недепутатски формат е, че няма да оставя хора с изтекъл срок на годност да ми пренаписват биографията. Както и тази на младата ни парламентарна група, която е неопитна в калните борби, но е готова за битки, защото има една кауза - България", добави Диамант..