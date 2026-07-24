Монтана завърши успешно проект за равен достъп до образование

На над 300 ученици в Монтана е била осигурена подкрепяща образователна среда, съобщи кметът Златко Живков. Днес бе отчетено свършеното по проекта на общината за равен достъп до образование и интеграция на учениците от кв. Кошарник, финансиран по националната програма на Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 10 месеца, в рамките на учебната година, партньори на общината са пет училища – ІІІ основно училище „Д-р Петър Берон" , ІV ОУ „Иван Вазов", V ОУ „Христо Ботев", VІ средно училище „Отец Паисий" и VІІ СУ „Йордан Радичков". Финансирането е в размер на 55 830 евро, като от националната програма са отпуснати 50 600 евро, а останалите са съфинансиране от общината.

„През учебната година е осигурен транспорт на 246 ученици от кв. Кошарник до петте училища в града", съобщи Лозка Никова гл. експерт „Училища" в община Монтана и ръководител на проекта. Транспортът се извършва на три курса всеки ден до съответното училище. Придвижването на учениците по едно и също време от квартала е съществен проблем и затова тази дейност базово условие за осигуряване на равен достъп. На учениците е осигурен и придружител. Транспортът е и най-големият разход от бюджета на проекта – близо 30 хиляди евро за 10-те месеца.

На 212 ученици са осигурени учебни пособия и помагала. „ Децата не са само от ромски семейства, уточни Никова. Това са деца от семейства във финансово затруднение по различни причини - деца останали без родители или със специални образователни потребности, или родени в многодетни семейства. Всеки комплект учебни пособия е на стойност 48 евро за ученици до ІV клас и 72 евро за ученици от V до VІІ клас."

В две от училищата е назначен образователен медиатор, който да осигури връзката училище - семейство като работи на терен. Изпълнени са дейности за приобщаване на родителите, с участието на 279 от тях. Проведени са пет инициативи за сближаване и развитие на различни познания и умения.

Проектът „Подпомагане на Община Монтана за осигуряване на подкрепяща образователна среда" се изпълнява за трета година. Подготвен е проект и за предстоящата учебна година.