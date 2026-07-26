Отпускът започва чак на третия ден. Защо?

Организмът не превключва от работа към почивка с натискането на едно копче, казва психотерапевтът Цвета Кънчева

Чакаме отпуска с месеци. Броим дните до него, кроим планове къде ще отидем, какво ще правим и как най-после ще си починем. Представяме си първата сутрин без аларма, без телефонни разговори и без непрекъснатото усещане, че някой очаква нещо от нас.

Само че при много хора първите дни от почивката се оказват точно обратното на очакванията. Вместо спокойствие идват умората, раздразнението и странното чувство, че още не сме “там”. Физически сме на плажа, но мислено все още сме в офиса. Проверяваме телефона “само за минутка”, връщаме се към разговори отпреди няколко дни или започваме да се тревожим какво ни чака след отпуска. Цвета Кънчева е неорайхиански аналитичен психотерапевт, работещ под супервизия. След повече от десет години в корпоративния сектор и преживян бърнаут насочва професионалния си път към психотерапията. Интересите са свързани с въздействието на стреса и травмата върху психиката и тялото, както и с психотелесните подходи за възстановяване и емоционален баланс. Снимка: Личен архив

Това съвсем не е случайно. По думите на психотерапевта Цвета Кънчева стресът не приключва в момента, в който заключим офиса и тръгнем към морето. Нервната система не се съобразява с календара - за нея отпускът не започва в деня, в който сме излезли от работа, а когато постепенно отпадне усещането за постоянна готовност.

“Във всекидневието мозъкът непрекъснато обработва информация, взема решения и реагира на десетки стимули. Когато това продължава месеци наред, не можем да очакваме, че само за няколко часа ще настъпи пълно отпускане. На психиката ѝ е необходимо време, за да почувства, че опасността е преминала и вече не се налага непрекъснат контрол върху всичко около нас”, обяснява Кънчева. Между гледката към морето и следващия имейл.

Умората ни застига едва когато спрем

Много хора се учудват, че още в началото на отпуска могат да спят по десет часа, а следобед отново да им се доспива. Парадоксално, но именно тогава организмът започва да показва колко уморен всъщност е бил. По време на напрегнатите работни месеци адреналинът и стриктният дневен режим често прикриват натрупаното изтощение. Когато напрежението намалее, тялото вече няма причина да поддържа високите обороти и започва да възстановява това, което дълго е отлагало. “Не бива да се притесняваме, ако през първите дни от отпуска единственото ни желание е да спим. Това не е мързел, а естествен начин организмът да компенсира натрупания недостиг на почивка. В същото време това е и естественият процес, чрез който нервната система постепенно преминава от състояние на постоянно напрежение към състояние на отпускане и възстановяване”, казва Кънчева.

Психотерапевтът обръща внимание и на още нещо. Според нея първите дни от отпуска не е необходимо да бъдат изпълнени с интензивни тренировки, бягане или часове във фитнеса. Напротив - именно лекото, ненатоварващо движение подпомага процеса на възстановяване. Разходката по плажа успокоява ума.

Спокойната разходка, плуването, йогата или няколко упражнения за разтягане помагат на нервната система плавно да излезе от режима на постоянна мобилизация и да премине към истинско отпускане.

Защо бездействието ни създава дискомфорт

Още по-любопитно е, че много хора изпитват неудобство, когато просто лежат под чадъра. След час започват да търсят с какво да се заемат - разходка, ресторант, снимки, пазаруване или екскурзия. Сякаш и почивката трябва непременно да бъде “оползотворена”. По думите на Цвета Кънчева причината е, че сме свикнали постоянно да бъдем продуктивни.

Във всекидневието измерваме деня според изпълнените задачи и когато те изчезнат, част от хората започват да усещат празнота или дори вина, че “не правят нищо”. “Все повече хора не умеят да скучаят. Именно скуката е едно от състоянията, в които мозъкът започва истински да се възстановява. Да не правиш нищо, понякога е много по-полезно, отколкото непрекъснато да организираш следващото преживяване”, казва тя.

Най-трудно е да оставим телефона Телефонът, от който отговаряме на имейли, пречи на почивката ни.

Дори една проверка на служебната поща може да върне мозъка обратно в работния режим. Един имейл, едно съобщение или кратък разговор с колега често са достатъчни, за да започнем отново да мислим за задачи, срокове и проблеми. Според Кънчева именно през първите дни от отпуска е най-важно да се прекъсне този навик. Дори краткият поглед към служебната поща връща съзнанието към ангажиментите, които вече сме започнали да оставяме зад гърба си. Колкото по-малко допирни точки остават с работата, толкова по-бързо настъпва усещането за истинска почивка.

Истинският отпуск започва по-късно

Неслучайно много хора казват, че започват да се чувстват добре едва на третия или четвъртия ден. Тогава телефонът остава по-дълго в чантата, часовникът престава да бъде важен, а разговорите постепенно се откъсват от работните теми. “Почивката не започва, когато пристигнем в хотела. Тя започва тогава, когато умът престане непрекъснато да се връща към задълженията. При някои хора това става още на втория ден, при други – едва след седмица. Няма универсален срок, но почти никога не се случва веднага”, обяснява Кънчева. Именно затова тя препоръчва, когато е възможно, отпускът да не бъде прекалено кратък. Ако разполагаме само с четири или пет дни, има голяма вероятност да започнем да се отпускаме точно когато вече е време да се прибираме. “Хората често се обвиняват, че не умеят да почиват. Всъщност организмът просто следва своя естествен ритъм. Ако му дадем време, той сам ще премине от напрежение към възстановяване”, обобщава психотерапевтът. Когато спрем да се обръщаме към задълженията, започва истинската почивка.

Защо се разболяваме точно когато излезем в отпуск

Случвало ли ви се е още в първите дни на почивката да ви заболи гърлото, да получите хрема или силно главоболие? На пръв поглед изглежда нелогично – нали точно сега трябва да се чувстваме по-добре. По думите на Цвета Кънчева подобна реакция невинаги е случайна. Докато сме под продължителен стрес, организмът мобилизира ресурсите си и успява да компенсира натоварването. Когато напрежението внезапно спадне, именно тогава понякога се проявяват натрупаната умора и неразположението. “Понякога хората се разболяват не защото отпускът ги е разболял, а защото организмът най-после си позволява да спре да компенсира натоварването”, обяснява тя. Това явление е известно като болест на свободното време (leisure sickness) и е описано в редица психологически и медицински наблюдения. Макар да не се случва при всеки, то е още едно доказателство, че тялото и психиката не преминават от напрежение към спокойствие с натискането на едно копче.