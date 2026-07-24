Божанков защити кмета на Горна Оряховица Рашков: Градът го заслужава, той е добър стопанин

Бившият депутат от ПП-ДБ Явор Божанков се обяви в защита на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков в свой пост във Фейсбук.

1 г. и 4 месеца преди да изтече редовният му мандат, градоначалникът най-вероятно ще трябва да се раздели с поста си. Главоболията му обаче няма да свършат с предсрочното освобождаване заради конфликт на интереси - имуществото и доходите му ще бъдат проверявани 10 г. назад. Такъв е резултатът след злополучен търг за 8 общински имота, който фирмата му спечелила, но междувременно той влезе в кметския кабинет и подписал договор с майка си, за да финализира сделката.

В сряда Сметната палата съобщи, че поискала от ОИК предсрочното му освобождаване заради окончателно решение на ВАС, което потвърждава, че кметът е бил в конфликт на интереси.

"Бях загубил надежда, че родният ми град някога ще се превърне в европейски и уютен дом. Преживяхме не години, а десетилетия на брутален грабеж и некадърност. Горна Оряховица приличаше повече на град в Беларус, отколкото на европейски транспортен център", написа Божанков. И продължи:

"Преди три години надеждата се върна. За това кратко време обликът на града се промени. Промени се из основи и самият начин, по който се упражнява местната власт. От чистотата, през инфраструктурата, до отношението към местния бизнес – Горна Оряховица тръгна по пътя на прогреса, а местната общност избра добър стопанин в лицето на Николай Рашков.

Мнозина смятаха, че е невъзможно летището отново да започне да функционира. Че хубавите пътища съществуват само на Запад и никога няма да ги има тук. Бяхме известни с това, че се плащаха ремонти на ВиК, а новите шахти дори не бяха свързани с тръби – бутафория в най-чист вид. От бившия кмет на ГЕРБ.

Николай е индустриалец. Преди да стане кмет, успешно управляваше производство и износ за чужди пазари. И тогава беше благодетел на спорта. Няма местна инициатива, в която да не е участвал. Този модел се пренесе в управлението на града.

След десет години в политиката и сега в частния бизнес имам смелостта да призная, че Николай не само е кметът, който нашият град заслужава. Той е по-добър кмет, отколкото аз бих бил. Именно за такъв стопанин на нашия град мечтаехме!

Точно затова ГЕРБ, в синхрон с партията на Радев, се опитват да го отстранят по служебен път – законно избран кмет, подкрепян от местната общност. Търсят служебна победа, защото друга не могат да постигнат. Бившата КПКОНПИ го отстранява заради търг с явно наддаване, проведен от стария кмет на ГЕРБ. Който е спечелен от Николай. А Рашков по-късно става кмет и с решение на съда придобива имота. Няма такъв смях, няма такъв фарс.

Но днес се случи нещо, което ми дава надежда – всички кметове от област Велико Търново излязоха с декларация в подкрепа на Николай Рашков. В сряда е организиран протест в негова подкрепа.

В коментар ще прикача линк към цялата декларация. Всички кметове от различни партии са го-написали по-добре от мен.

Предстои ключово решение на Общинската избирателна комисия. Вярвам, че именно представителя на демократичната общност няма да позволи подобна несправедливост да стане факт.

Когато Благо беше арвстуван от същата комисия - ние застанахме зад него. Не зад човек, а зад принцип. Сега е редно да направим същото. Защото принципът е същия.

Горна Оряховица заслужава добър стопанин. Николай е точно такъв".

Междувременно обща декларация в подкрепа към кмета на Горна Оряховица Николай Рашков подписаха кметовете на останалите 9 общини в област Велико Търново начело с Даниел Панов.

Освен председателя на НСОРБ, под текста стоят имената на Емануил Манолов, кмет на Павликени, Пламен Чернев - на Сухиндол, Генчо Генчев - на Свищов, Росен Русанов от Полски Тръмбеш, Йордан Цонев от Стражица, Васил Христов от Лясковец, Петър Ганев от Златарица и кметът на Елена Дилян Млъзев.